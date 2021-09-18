طبیعت گردان گمشده در ارتفاعات «زیارت» به مکان امن منتقل شدند

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساعت ۲۱ و ۲۵ دقیقه شامگاه جمعه، گمشدگی چهار نفر در ارتفاعات زیارت- منطقه شمسک به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر گلستان گزارش شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گرگان افزود: بلافاصله یک تیم امدادی متشکل از پنج داوطلب و یک نجاتگر به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: نجاتگران در بین راه با گردشگران ارتباط تلفنی برقرار کرده و توانستند محل دقیق حادثه را مشخص و با فاصله زمانی کمی به آنها دسترسی پیدا کنند.

غلامی گفت: این افراد که شامل چهار آقا ۲۹، ۳۰، ۲۸ و ۳۱ ساله بودند، توسط تیم امدادی رهاسازی و به منطقه امن منتقل شدند و عملیات امداد و نجات ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه شامگاه جمعه پایان یافت.