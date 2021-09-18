امیدوارم ایران با کرواسی همگروه شود/ فشارها غیرقابل تصور است

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در گفتگو با روزنامه «sportske» کرواسی در خصوص حضورش در تیم ملی ایران گفت: من تیم ملی را از مارک ویلموتس به ارث بردم که در دور دوم انتخابی جام جهانی دو برد و دو شکست داشت. در شرایط تقریباً ناامید کنندهای بودیم. از هشت مسابقه، دو باخت به رقبای مستقیم خود یعنی عراق و بحرین داده بودیم و نیاز داشتیم که چهار پیروزی کسب کنیم.
وی در خصوص انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران از باشگاه صنعت نفت آبادان تاکید کرد: از سه باشگاه قدرتمند سپاهان، استقلال و تراکتور پیشنهاداتی داشتم. آنها روزهای قبل از سرمربیگری ام در تیم ملی با من تماس گرفتند. ذهنیت و لیگ ایران را بعد از هفت سال کار کردن میشناختم. تیم خونه به خونه را از لیگ دسته دوم به فینال جام حذفی رساندم و با سه باشگاه از چهار باشگاهی که در ایران داشتم، بهترین نتایج تاریخشان را ثبت کردم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تشریح تفاوت کشور ایران با عراق تاکید کرد: نظر مردم ما در مورد ایران کاملاً اشتباه و غلط است. تصویر بسیار بدی از ایران وجود دارد در حالی که آن کشور کاملاً یک چیز متفاوت است. ایرانیها فارس هستند و عراقیها عرب. اینها ارتباطی به هم ندارند. هرگز چیزی جز مهمان نوازی و مهربانی ندیدهام.
در ادامه، اسکوچیچ دو کتاب برای معرفی بیشتر ایران به این روزنامه معرفی میکند.
اسکوچیچ مجدداً درباره تقابل تیم ملی فوتبال ایران با عراق و بحرین در دور دوم انتخابی جام جهانی تصریح کرد: حریفان را با دقت مطالعه کردیم. میدانستیم چهار پیروزی تا پایان دور دوم چقدر برای ما اهمیت دارد. خوشبختانه یک مینی تورنمنت عالی در بحرین انجام دادیم و به مرحله سوم صعود کردیم.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نتایج تیم ملی ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی تصریح کرد: ما سوریه و عراق را شکست دادیم. در بازی با سوریه نتوانستم ایران را هدایت کنم چون به کرونا مبتلا شده بودم. این کار توسط «ماریو توت» دستیارم انجام شد و ما از طریق تلفن در ارتباط بودیم. قبل از بازی با عراق آماده شدیم. درباره اینکه چقدر با جام جهانی قطر فاصله داریم باید بگویم اگر در دو بازی خود مقابل امارات و کره جنوبی در ماه اکتبر پیروز شویم میتوانیم بگوییم مقابل هدفمان قرار میگیریم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است به فوتبال کرواسی برگردد؟ گفت: منطقی است که چنین فکری کنم اما فعلاً برنامههای دیگری دارم. تا سال ۲۰۲۳ با تیم ملی ایران قرارداد دارم. میخواهم به جام جهانی قطر بروم. شاید بعداً به یک تیم ملی جدید در آسیا یا یک باشگاه بزرگ بروم. اروپا هم یک گزینه است اما هنوز به کرواسی فکر نمیکنم.
اسکوچیچ همچنین با اشاره به لژیونرهای بزرگ ایران در تیمهای اروپایی از جمله سردار آزمون، مهدی طارمی، کریم انصاریفرد و… اظهار امیدواری کرد تیم ملی ایران در جام جهانی قطر با کرواسی همگروه شود. این یک قرعه رویایی برای اسکوچیچ است که برنده مسابقه هم ایران خواهد بود!
به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوی دیگری از اسکوچیچ در سایت «vrisak» کرواسی منتشر شده است. وی در این مصاحبه با اشاره به شرایط تیم ملی ایران در بدو کارش گفت: دو شکست تیم ملی ایران (برابر بحرین و عراق در زمان ویلموتس) باعث ایجاد فشار بی سابقهای شده بود. ما اجازه نداشتیم حتی یک امتیاز از دست بدهیم. بازیهای آن مرحله در بحرین متمرکز شد که ایران هرگز در آن مسابقات شکست نخورد.
سرمربی تیم ملی ایران فشار کار در این تیم را بالا دانست و گفت: شما حتی نمیتوانید این فشار را تصور کنید. از رسانهها تا تماشاگران و مردم هرکسی نظر خودش را دارد و کار در چنین شرایطی واقعاً سخت است اما من عاشق چالشها هستم. تمام دوران مربیگری من یک چالش بود و میدانستم چه چیزی در انتظارم است. من مشکلی با آن ندارم.
اسکوچیچ با اشاره به پیروزیهایی که با تیم ملی ایران به دست آورده است، تاکید کرد: فکر میکنم با این بازیها اعتماد مردم را جلب کردم. اما آنقدر باتجربه هستم که بدانم نتیجه گیری تا چه اندازه مهم و تاثیرگذار است. ممکن است امروز باشید و فردا نباشید. به همین دلیل به هدفم متعهد هستم. در حال حاضر شرایط آسانتر است چون وارد دوره خوبی شدهایم. من به موقعیتی رسیدهام که ویلموتس و کی روش قبل از من داشتند. اعتماد هواداران را احساس میکنم و این باعث میشود خوشبین باشم و انرژی خوبی داشته باشم.
وی در خصوص رکورد پیروزیهایش با تیم ملی ایران یادآور شد: هنوز یک بازی دیگر وجود دارد تا ایران به رکورد پیروزیهای متوالی تاریخ خود برسد.
اسکوچیچ همچنین تاکید کرد که تا زمانی که صعود تیم ملی ایران به جام جهانی تضمین نشود، نمیتوان جشن و شادی کرد. وی گفت: من بازیکنان باتجربه و حرفهای دارم و بنابراین کارم راحت تر است.
سرمربی تیم ملی ایران در خصوص مدافع تیمش که در دیناموزاگرب کرواسی بازی میکند، گفت: صادق محرمی برای من بازیکن فوق العاده مهمی است. فکر میکنم او برای دینامو کیفیت دارد اما مدتی دچار مصدومیت شد. اکنون همه چیز خوب است و معتقدم محرمی به زودی هر آنچه که در موردش میدانستم را نشان میدهد.
اسکوچیچ در مورد یونس دلفی دیگر بازیکن ایران که در لیگ کرواسی حضور دارد، اظهار کرد: دلفی یک بازیکن جوان و قدرتمند است که به زمان نیاز دارد تا خودش را با شرایط وفق بدهد.
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