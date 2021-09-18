به گزارش خبرگزاری مهر، «یک عاشقانه آرام» تاکنون بیش از پنجاه بار در زبان اصلی تجدید چاپ شده با ترجمه احمد موسی مترجم برجسته اهل مراکش به زبان عربی ترجمه شد. انتشارات «دار النثر» از موسسات انتشاراتی جدیدی در کشور عمان است که حرکت رو به جلو و مبتکرانه‌ای را برای توسعه انتشار کتاب‌های برجسته آغاز کرده است و انتشار ترجمه «یک عاشقانه آرام» نیز قدمی در این راستا ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش که توسط خبرگزاری عمان تهیه شده و در رسانه‌های این کشور بازتاب یافته است، «یک عاشقانه آرام» در واقع روند و مراحل و برنامه‌ریزی‌های زندگی مبتنی بر عشق دو شخصیت پرشور و حرارت را نشان می‌دهد که یکی اهل روستا و دیگری از دیار آذربایجان است، اما به دست تقدیر در زمان حکومت نظام شاهنشاهی با هم آشنا می‌شوند و معلمی فرهنگی را شیفته «عسل» دختر آذری زیبا می‌کند.

نویسنده در «یک عاشقانه آرام» با بیان داستانی خواندنی از زندگی یک زوج و در لابه‌لای ماجراهای پیش آمده برای آنها را پیش و پس از انقلاب با قلمی زیبا گفت‌وگوهای جذابی را خلق می‌کند که مخاطبش را به فکر وا می‌دارد و او را متوجه این موضوع می‌کند که نباید به عشق به چشم یک خاطره و عادت نگاه کرد.