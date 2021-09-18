تلاش برای حمایت از بانوان نخبه/ برنامه افزایش اشتغال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی صبح شنبه در نشست با زنان و فعالان اصولگرا، اظهار داشت: در این دوره برنامه‌های ما بر مبنای مبانی دینی و قانونی و گام دوم انقلاب برای ایجاد عدالت فراگیر در حوزه زنان و خانواده خواهد بود و پذیرای همه جریان‌های سیاسی و نظرات آنها خواهیم بود.

وی افزود: به علاوه تلاش می‌کنیم که سبک زندگی ایرانی - اسلامی را در گام دوم انقلاب در پیش بگیریم.

معاون زنان خانواده‌ها و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد: از پیشنهادات همه گروه‌ها به ویژه در حوزه فرهنگ سازی استفاده می‌کنیم تا به مرحله عملیاتی شدن برسیم و در این مسیر باید از نیروهای جهادی استفاده کنیم.

خزعلی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما سیاست گذاری است هرچند که در حوزه عفاف و حجاب سیاست‌های زیادی داریم.

وی افزود: امیدواریم مطالبه گری خوبی از سازمان‌ها داشته باشیم. امیدواریم با هم افزایی با کمک نیروهای انقلابی به سمت تربیت مدیران زن موفق، پشتیبانی از زنان نخبه در همه عرصه‌ها و غیره را داشته باشیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: باید به دنبال افزایش استخدام زنان و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای اشتغال زنان باشیم.

خزعلی با اشاره بر بحث طلاق صوری گفت: می‌دانیم که بخشی از آمارهای طلاق مربوط به طلاق‌های صوری و کاهش آمار ازدواج است که باید رسیدگی شود.