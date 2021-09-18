۲ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار در ساوه جان باختند

بهرام صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پزشکی ساوه شامگاه روز گذشته پس از دریافت خبر ریزش آوار و گرفتار شدن ۲ کارگر ساختمان در روستای بادامچالوق از توابع این شهرستان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس غرق آباد و نوبران را به محل حادثه اعزام می‌کند.

وی افزود: پیرو اعزام تیم‌های عملیاتی، برای رهاسازی ۲ مصدوم این حادثه از زیر آوار تیم امدادی آتش نشانی شهرداری غرق آباد نیز به محل فراخوان می‌شوند.

سرپرست فوریت‌های پزشکی ساوه تصریح کرد: با وجود تلاش تیم‌های عملیاتی و امدادی متأسفانه ۲ مصدوم این حادثه به علت شدت جراحات وارده فوت می‌کنند.