نرگس عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۲۶ شهریورماه روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی و با اشاره به اینکه ذات رسالت اورژانس با بحران پیوند خورده است، اظهار کرد: کشورمان از سال گذشته بحران‌هایی را پشت سر گذاشت که در مقاطعی حتی با قطع ارتباطات رادیویی هم مواجه بودیم و می‌طلبید که پیش‌بینی‌های لازم را برای مدیریت بحران در چنین بزنگاه‌هایی انجام گیرد و پایگاه‌های اورژانس در مواقع قطع ارتباط به صورت خودجوش مأموریت خود را پیش ببرند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در دوره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و نیز اغتشاشات دی‌ماه جلسات متعدد هماهنگی چه در مرکز و چه در اماکن حساس که احیانا مورد هدف دشمن قرار می‌گرفت انجام شد، ادامه داد: از بدو وقوع بحران، تمهیدات و برنامه‌ریزی برای استقرار خودروها و نیروهای اورژانس برای هر گونه حمله احتمالی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی پیش‌بینی شد.

عسگری بیان کرد: بر این اساس، در هر یک از شهرستان‌های ۱۲ گانه بر حسب جمعیتشان حداقل یک کُد رزرو پیش‌بینی شد تا اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که همه کدها درگیر شدند، کد رزرو در دسترس باشد و اعزام شود.

آماده‌باش اورژانس استان برای اعزام به استان‌های مجاور در ایام جنگ

وی هماهنگی با اورژانس کشور و استان‌های مجاور در این مقاطع بحرانی را یادآور شد و گفت: برای اعزام نیروهای کمکی از استان به خطوط مقدم حمله دشمن متخاصم هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم تا هر زمان نیاز شد، نیرو و خودرو اعزام کنیم که خوشبختانه با وجود آماده‌باش کامل اورژانس استان، نیاز به اعزام به استان‌های مورد حمله واقع شده پیش نیامد.

عسگری تصریح کرد: در ایام جنگ هر نقطه در استان که مورد حمله دشمن قرار گرفت، اورژانس اولین تیم امدادی بود که به محل می‌رسید اگرچه تعداد مجروحین خوشبختانه به نحوی نبود که دچار بحران شویم.

مانور همکاری و هم‌افزایی اورژانس و نهادهای امدادی برای شرایط جنگی

وی هماهنگی اورژانس با دیگر دستگاه‌های متناظر همچون آتش‌نشانی، هلال‌احمر و دیگر نهادها را مورد تأکید قرار داد و گفت: آبان‌ماه سال گذشته یک مانور تمرینی با حضور همه دستگاه‌های امدادی انجام شد و هماهنگی خوبی صورت گرفت. تمرین برای شرایط سخت واقعاً کمک کننده بود تا در مواقع بحران با همکاری و هم‌افزایی بتوان جان انسان‌ها را نجات داد. درمواقع بحران زنجیره سه‌تایی اورژانس، هلال‌احمر و آتش‌نشانی به هم متصل می‌شوند و مأموریت‌ها را از مسیر صحیح به سرانجام می‌رسانند.

عسگری با تأکید بر اینکه این هم‌افزایی علاوه بر مأموریت‌های میدانی در حیطه آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفت، افزود: بر این اساس، اورژانس استان اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی CPR و احیا کرد یا آتش‌نشانی کلاس‌های اطفاء حریق را برای نیروهای اورژانس و هلال‌احمر برگزار کرد و توانمندسازی کارکنان هر سه دستگاه در سراسر استان با راهبری مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این سه دستگاه در تعامل سازنده با یکدیگر قرار دارند و گویی از یک اتاق فرماندهی مشترک در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

توانمندسازی مستمر کارکنان اورژانس استان

عسگری در پاسخ به پرسشی درباره تجهیزات اورژانس استان، تصریح کرد: در زمینه نیروی انسانی خوشبختانه مشکلی نداریم ضمن اینکه دوره‌های آموزشی توانمندسازی و به‌روزرسانی اطلاعات این نیروها به صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود تا کارکنان ما به علمی‌ترین و به‌روزترین اطلاعات روز دنیا در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی مجهز شوند.

وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی در حوزه تجهیزات مصرفی پزشکی نداریم اگرچه بسیار هزینه‌بر است، گفت: در زمینه آمبولانس اما با فرسودگی خودروها مواجهیم که البته این مشکل مختص استان ما نیست و مبتلابه کل کشور است. متاسفانه تعداد بالایی از آمبولانس‌ها نیز طی سال گذشته و امسال آسیب دیدند یا از چرخه خدمت خارج شدند لذا اولویت با استان‌هایی است که بیشترین تعداد آمبولانس‌ها آسیب دید.

عسکری افزود: رایزنی‌ها برای نوسازی آمبولانس‌ها ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم مساعدت‌های لازم را برای این مهم جذب کنیم. البته اعتبارات خوبی از اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی برای تعمیر آمبولانس‌های اورژانس دریافت کردیم و تلاش داریم هر آمبولانسی که به علت خرابی از چرخه خدمت خارج می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعمیر شده و به خدمت بازگردد.

اورژانس هوایی استان فعال است

وی از فعال بودن اورژانس هوایی با توجه به حضور عشایر در استان خبر داد و گفت: باتوجه به صعب‌العبور بودن بخش‌هایی از چهارمحال و بختیاری و نیز ییلاق عشایر، اورژانس هوایی استان مأموریت‌های متعدد را پیش می‌برد که از جمله چندین مورد زایمان‌ در هوا صورت گرفت.

عسگری در خصوص کمک‌های خیری در حوزه اورژانس استان، بیان کرد: خیران اورژانس‌ساز در سطح کشور و استان داریم و اغلب پایگاه‌های اورژانس استان خیرساز است ضمن اینکه مرتباً قراردادهای جدید برای ساخت پایگاه‌های اورژانس با خیران بسته می‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به گرانی‌ها و تورم، برخی پایگاه‌های خیرساز استان نیمه‌کاره مانده و تکمیل نشده است که رایزنی‌های لازم برای اخذ اعتبارات و تکمیل این پروژه‌ها در دست انجام است.

اغلب پایگاه‌های اورژانس استان خیرساز است

عسگری با تأکید بر اینکه مجهزسازی اورژانس گامی مهم در خدمت‌رسانی بهتر به مجروحان و آسیب‌دیدگان در صحنه بحران است، بیان کرد: از خیران نیک‌اندیش کشور و استان دعوت می‌کنم که اورژانس استان را در خرید و تجهیز آمبولانس نیز یاری کنند.

رئیس مرکز اورژانس استان در پایان گفت: در این راستا مجمع خیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی و نیز کارشناسان خیران اورژانس‌ساز استان و کشور آماده هرگونه راهنمایی برای دریافت کمک‌های خیرانه است.