تعارض منافع سد راه افزایش پزشک در مناطق محروم

عبدالناصر درخشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه باید به دنبال راهکاری اساسی برای رفع مشکل کمبود پزشک سیستان و بلوچستان بود، گفت: پزشکان متخصص غیربومی، در این منطقه نمی‌مانند و اکثراً پس از پایان طرح خود این منطقه را ترک می‌کنند. پس برای حل مشکل کمبود پزشک استان به پزشکان بومی نیاز داریم.

وی افزود: در شهر پیشین که یکی از بزرگ‌ترین شهرهای حوزه انتخابیه من و نزدیک به مرز پاکستان است، درصد تست‌های مثبت کرونا تا مدتی پیش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بود. این در حالی است که در این منطقه حتی یک درمانگاه مناسب هم وجود نداشت.

درخشان با اشاره به کمبود پزشک در سایر مناطق سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در شهر راسک کمبود پزشک وجود دارد. در این شرایط وزارت بهداشت برخی تجهیزات مانند دستگاه اکسیژن‌ساز را برای بیمارستان‌های استان ارسال کرده است. اما این تجهیزات به تنهایی برای کاهش آمار کرونا در استان تا وقتی نیروی انسانی مجرب و پزشک وجود نداشته باشد، کافی نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به راهکارهایی که برای حل مشکل کمبود پزشک وجود دارد، خاطر نشان کرد: باید به دنبال راهکار اساسی برای رفع مشکل کمبود پزشک سیستان و بلوچستان بود. پزشکان متخصص غیربومی، در این منطقه نمی‌مانند و اکثراً پس از پایان طرح خود، این منطقه را ترک می‌کنند. پس برای حل مشکل کمبود پزشک استان به پزشکان بومی نیاز داریم.

درخشان در ادامه عنوان کرد: در راستای اجرای قانون پزشکان تعهدی گفتگوهایی درباره تخصیص سهمیه پزشکی برای مناطق محروم، به خصوص استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. که بر اساس این سهمیه در آینده پزشکان بومی متخصص در منطقه ماندگار شده و به مردم خودشان خدمت کنند.

وی خاطر نشان کرد: تعارض منافع در وزارت بهداشت باعث عدم توجه به این راهکارها شده است. پزشکان برای خودشان یک امپراطوری درست کرده‌اند که فقط آدم‌های خاصی باید پزشک شوند. در صورتی که امکان افزایش ظرفیت پزشک در کشور فراهم است. اما تربیت پزشک در کشور قطره‌چکانی است و این رشد به هیچ وجه ملموس نبوده است.