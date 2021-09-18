تعطیلی مدارس موجب افت تحصیلی و افسردگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شاپور محمدزاده در سفر به استان قزوین، با حضور در شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش این استان، اظهار کرد: باید تلاش کنیم شروع سال تحصیلی توأم با آرامش، نشاط و با حفظ سلامت دانش آموزان باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: تعطیلی مدارس موجب افت تحصیلی، افسردگی و کم تحرکی دانش آموزان شده و باید کلاس های حضوری را به تدریج و با رعایت پروتکل ها آغاز کنیم.

وی افزود: بعد از دو سال تعطیلی، حضور دوباره دانش آموزان در مدرسه، کار سختی است و نیاز به تأمین مقدمات در مدارس، رعایت فاصله گذاری، رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون کامل دارد تا از این روش اقناع سازی والدین هم بخوبی صورت گیرد.

محمدزاده تصریح کرد: تعطیلی دو ساله مدارس بسیاری از دستاوردهای آموزشی کشور را دچار چالش کرده و شاهد کاهش شدید افت تحصیلی، کم تحرکی و چاقی و افسردگی دانش آموزان، اختلالات رفتاری، کاهش نشاط و شادابی کودکان بوده ایم.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: بهترین روش آموزش، آموزش حضوری است و هیچ روشی نمی تواند جایگزین آن شود و ما هم اصرار داریم در صورت ایجاد شرایط بهداشتی مناسب، حتماً مدارس بازگشایی شده و کلاس ها حضوری باشد.

محمدزاده اظهارداشت: شعار امسال وزارتخانه شروع سال تحصیلی آرام، تدریجی، باشکوه و بدون دغدغه است و ما هم باید کمک کنیم نگرانی خانواده ها دراین زمینه برطرف شود.

وی بیان کرد: مدارس ۱۸۰ کشور جهان باز شده و در ۳۰ کشور تعطیل است و بر اثر کرونا یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دانش آموز تحت تاثیر شرایط قرار گرفتند و ۲۴ میلیون نفر از تحصیل بازماندند.

محمدزاده ادامه داد: برای سال تحصیلی جدید، سه مسیر تعریف کرده ایم که روش اول «مدرسه تلویزیونی» است که جبرانی خواهد بود و هر جا کلاس حضوری و اینترنت نباشد، استفاده خواهد شد.

وی افزود: مسیر دوم درفضای مجازی و «شبکه شاد» و مسیر سوم «آموزش حضوری در مناطق و مدارس کم جمعیت» است.

وی گفت: در مدارسی که جمعیت کمی دارد به شرط رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از تهویه هوا وسه نوبت ضد عفونی مدارس در روز می توانیم کلاس حضوری داشته باشیم.

محمدزاده بیان کرد: باید در این راستا هم خانواده ها و هم رسانه ها اقناع شوند تا برای کالاس های حضوری دانش آموزان بستر روحی و روانی کار هم مهیا شود.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور یادآورشد: تا زمانی که واکسیناسیون کامل نشده و دانش آموزان و والدین، معلمان، رانندگان سرویس ها و سرایداران ایمن نشوند و مدارس از نظر بهداشتی مهیا نشود کلاس ها را به طور کامل حضوری نخواهیم کرد.