آغاز مقتدرانه میزبان و ژاپن در روز نخست؛ دو طلا برای آذربایجان و ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی جهان از صبح روز گذشته با حضور ۶۲۲ جودوکار از ۹۳ کشور به میزبانی آذربایجان و در سالن «ژیمناستیک» شهر باکو آغاز شد.

این رقابت‌ها به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت و هر روز جودوکاران یک وزن در بخش مردان و یک وزن در بخش زنان به روی تاتامی می‌روند.

در نخستین روز مسابقات، در وزن ۶۰- کیلوگرم مردان، «آقایف» از آذربایجان با شکست تمامی رقبای خود به مدال طلا دست یافت و نخستین طلای میزبان را به ارمغان آورد. این جودوکار که در مسابقات قهرمانی اروپا نتوانسته بود عنوانی بهتر از پنجمی کسب کند، پس از قهرمانی در رقابت‌های گرنداسلم اولان‌باتور، در دومین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان نیز به مدال طلا رسید.

در بخش زنان و در وزن ۴۸- کیلوگرم نیز «واکانا» از ژاپن عملکرد درخشانی داشت. وی پس از عبور از تمامی رقبای خود به دیدار نهایی رسید و در فینال، در کمتر از ۹۰ ثانیه «اسکاتو» از ایتالیا را ضربه فنی کرد تا دومین طلای روز نخست به نام ژاپن ثبت شود.

«واکانا» که در رقابت‌های سال ۲۰۲۴ دوحه از دور مسابقات کنار رفته بود، در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ دبی به مدال برنز دست یافته بود.

در این وزن، «اسکاتو» از ایتالیا به مدال نقره رسید و «شیرینه بویوکلی» از فرانسه و «گیلیازووا» از روسیه نیز مدال‌های برنز را به خود اختصاص دادند.

در ادامه این رقابت‌ها، امروز جودوکاران اوزان ۶۶- کیلوگرم مردان و ۵۲- کیلوگرم زنان به روی تاتامی می‌روند.