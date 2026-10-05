اسپانیا و پرتغال مقصد جدید اعضای هیئت علمی برای فرصت‌ مطالعاتی

احسان قبول، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعاملات علمی بین‌المللی کشور اظهار کرد: تعاملات علمی ایران با کشورهای آسیای میانه افزایش قابل توجهی داشته و همکاری‌ها با این کشورها چندین برابر شده است.

وی افزود: از سوی دیگر گشایش‌های بسیار خوبی نیز در حوزه کشورهای شرقی، به‌ویژه چین و روسیه، ایجاد شده و زمینه برای توسعه تعاملات و همکاری‌های علمی با این کشورها فراهم شده است.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با اشاره به وضعیت فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی ادامه داد: اگرچه در برخی بخش‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شده است، اما در بخش‌های دیگر شاهد گشایش‌های قابل توجهی هستیم.

قبول با بیان اینکه همچنان بیشترین میزان فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی به کشورهای اروپایی و کانادا اختصاص دارد، گفت: در برخی کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و پرتغال نیز گشایش‌های خوبی در زمینه فرصت‌های مطالعاتی ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: روند توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی کشور با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشورهای مختلف دنبال می‌شود و در کنار حفظ تعاملات علمی با کشورهای اروپایی، گسترش همکاری با کشورهای شرقی و آسیای میانه نیز در دستور کار قرار دارد.