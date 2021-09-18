به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «خانه» برنده «جایزه آینده» Next Award از سیزدهمین جشنواره بین‌المللی DMZ کره جنوبی شد. اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه ۱۶ سپتامبر برابر با ۲۵ شهریور در کره برگزار شد و فیلم «خانه» با نام بین‌المللی The Silhouettes ساخته افسانه سالاری به نمایندگی از ایران در بخش مسابقه فیلم‌های آسیایی این جایزه را از آن خود کرد.

این فیلم که قصه خانواده‌ای افغانستانی در تهران را روایت می‌کند، در طول سه سال فیلمبرداری شده است. افسانه سالاری فیلمساز و تهیه‌کننده ایرانی ساکن پاریس است که همزمان با فیلم «خانه»، فیلم «تارهای ممنوعه» در رابطه با مهاجران افغانستانی را نیز تهیه کرده‌است.

جشنواره DMZ کره جنوبی از معتبرترین رویدادهای فیلم مستند آسیاست که امسال از نهم تا شانزدهم سپتامبر برابر با ۱۸ تا ۲۵ شهریور به صورت فیزیکی و مجازی برگزار شد.

این پنجمین جایزه بین‌المللی «خانه» در شانزدهمین حضور بین‌المللی آن است.