به گزارش خبرنگار مهر، مستند کوتاه «پرده» ساخته ایمان بهروزی به بخش مسابقه مستندهای کوتاه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی DMZ کره‌جنوبی راه پیدا کرد.

جشنواره DMZ مهم‌ترین جشنواره‌ فیلم مستند آسیاست که سیزدهمین دوره آن از نهم تا شانزدهم سپتامبر برابر با ۱۸ تا ۲۵ شهریور در کره‌جنوبی برگزار می‌شود.

«پرده» محصول مشترک ایران و آلمان است. این فیلم مستند از دریچه نگاه یکی از ساکنان یک خوابگاه دانشجویی، در دوران قرنطینه در آلمان روایت می‌شود.

در مستند «پرده»، ایمان بهروزی تهیه‌کننده، کارگردان و تصویربردار، مهدی باقری تدوینگر، رضا تیموری توازن نور و رنگ و احسان افشاریان به عنوان صداگذار همکاری داشته‌اند.

«فیلمی برای تو» و «آمور دو ریل» از فیلم‌های پیشین بهروزی به جشنواره‌هایی چون «ویزیون دو ریل سوییس»، «جشنواره فیلم زوریخ»، «استتیکای انگلیس» و «فلیکر رود آیلند آمریکا» راه یافته بودند. بهروزی همچنین در سال ۲۰۲۰ در کمپ استعدادهای جشنواره فیلم برلین پذیرفته شد.