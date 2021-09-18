فرهنگ شهادت طلبی در دفاع مقدس محصول الگوبرداری از گفتمان حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران صبح شنبه در چهارمین جلسه قرارگاه مرکزی ستاد عملیات اربعین حسینی این اداره کل با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان و ایثارگران به ویژه یاد و خاطره سردار نامی و پرافتخار، سردار سپهبد شهید، قاسم سلیمانی و هم رزمان شهید ایرانی و عراقی اش، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع مقدس است و روز به روز با تاسی از فرهنگ ناب حسینی و گفتمان عاشورا انقلاب اسلامی مقتدرتر و با عزت تر شد.



وی در ادامه با اشاره به مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های ملت غیور ایران در جنگ هشت ساله و بیش از ۴۲ سال از عمر بابرکت این انقلاب، افزود: ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران نشان از عزم راسخ و اراده‌های پولادین این ملت سرافراز است و امروز این ایستادگی ملت قهرمان ایران الگوی بسیاری از کشورهای منطقه است.



عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیروزی‌های غرور آفرین ملت بزرگ ایران در هشت سال دفاع مقدس و سال‌های بعد از آن در عرصه‌های گوناگون، تصریح کرد: پیروزی ملت بزرگ ایران در دوران دفاع مقدس تنها در مقابل یک کشور نبود بلکه پیروزی در برابر تمامی قدرت‌های نظامی دنیا و بسیاری از مستکبران عالم و برخی کشورهای مرتجع منطقه بود.



حجت الاسلام امیری با اشاره به الگوبرداری ملت بزرگ ایران از فرهنگ عاشورا و گفتمان حضرت سیدالشهداء (ع)، خاطر نشان کرد: اهتزاز پرچم اسلام و انقلاب اسلامی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مرهون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران و الگو برداری از گفتمان عاشورا و فرهنگ ناب حسینی است و علت محبوبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در دل ملت‌های آزادی خواه جهان نیز تاسی از همین گفتمان است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بیان داشت: به تعبیر امام راحل رمز بقای اسلام و انقلاب اسلامی در زنده نگه داشتن عاشورا و محرم و صفر است و باید با الگو گرفتن از عبرت‌های عاشورایی و گفتمان حضرت سیدالشهداء (ع) برای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود نورامید برای ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان است همت و تلاش کرد و اربعین را باید باشکوه برگزار کرد.