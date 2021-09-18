گردآوری مجموعه آثار مهدی ممیزان در جشنواره سراسری خندستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری جشنواره «خندستان»، لیلا پرویزی کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر با بیان اینکه بخش پژوهش این جشنواره در دو حوزه «مقاله جستار و تجربه نگاری در زمینه کمدی» و «مطالعه چهره شاخص کمدی» طراحی شده گفت: در بخش مقاله، جستار و تجربه نگاری زمینه برای هر مورد و موضوعی که پیرامون کلام‌گونه کمدی باشد باز است و محدودیتی وجود ندارد.

وی افزود: از آنجایی که این جشنواره بر محور نمایشنامه نویسی بنا شده و به دنبال یک چهره شاخص نمایشنامه نویسی کمدی در استان اصفهان بودیم، با تحقیق و پژوهش متوجه شدیم که متعبرترین و اثرگذارترین گروه کمدی اصفهان گروه ارحام صدر است و چون مرد در سایه و نمایشنامه‌نویس این گروه مهدی ممیزان بود که در پشت تمامی این نمایش‌ها قرار داشت، تصمیم گرفتیم این بخش از پژوهش‌ها را به او اختصاص بدهیم.

پرویزی مهم‌ترین دستاورد این بخش را دریافت هرگونه اثر درباره مهدی ممیزان دانست و تاکید کرد: مدیوم دریافت اثر در این بخش کاملاً باز است و هر اثری اعم از عکس، فیلم، دست نوشته، مستند، نقد آثار، روایت، خاطره، انیمیشن، طراحی، گرافیک و… درباره شخصیت این هنرمند قابلیت ارسال به جشنواره را دارد و هر چیزی که بتواند روایتگر شخصیت این هنرمند بزرگ باشد در این بخش جای می‌گیرد و دبیرخانه جشنواره از دریافت آن استقبال خواهد کرد.

به گفته او، قرار نیست داوری در این بخش به صورت برگزیده‌های اول، دوم و سوم انجام شود. بلکه به بهترین آثاری که ارسال می‌شود، جایزه داده خواهد شد.

این کارگردان تئاتر اضافه کرد: انتظار داریم هم دوره‌های مرحوم ممیزان که هنوز در قید حیات هستند و از او خاطراتی دارند و از آن مهمتر خانواده ایشان که حتماً منابع زیادی درباره او دارند در این بخش به ما کمک کنند تا بتوانیم یک مجموعه ارزشمند برای معرفی او به تاریخ تئاتر کشورمان هدیه کنیم.

دبیر علمی بخش پژوهش سومین جایزه نمایشنامه نویسی کمدی خندستان با بیان اینکه در بخش پژوهش محدودیتی برای ارسال اثر وجود ندارد، گفت: وقتی می‌گوییم مقاله با محوریت کمدی یعنی هیچ مقاله دیگری پذیرفته نخواهد شد پس این فیلتر خودش یک محدودیت ایجاد می‌کند. بنابراین محدودیت دیگری در این بخش برای آثار قرار داده نشده است. در مرحله دوم به این فکر کردیم که نویسندگان و پژوهشگران کشور را ترغیب کنیم تا در این حرکت فرهنگی شرکت کنند و حتی مطالبی که از قبل دارند را در این فرصت کوتاه تحویل بگیریم تا در کتاب خندستان چاپ شوند.

او با اشاره به انتشار کتاب خندستان که مجموعه‌ای از برگزیده‌های مقاله‌ها، جستارها و تجربه نگاری‌های شرکت کنندگان است، تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم یک زیرساخت تئوری خوب برای دست اندرکاران اجرای نمایش کمدی در سال‌های آتی ایجاد کنیم و این کتاب را با چاپی باکیفیت و پخش سراسری به منزله تشکر از زحمات شرکت کنندگان منتشر نماییم.

پرویزی در پایان از همه صاحبان اندیشه و قلم و پژوهشگران عرصه هنرهای نمایشی و علاقه‌مندان به کمدی دعوت کرد که آثارشان را در دو بخش نمایشنامه نویسی کمدی و پژوهش برای تقویت زیرساخت‌های اندیشه در حوزه کمدی تا ۱۵ مهر ماه به سایت جشنواره سراسری خندستان آدرس www.khandestan-isf.ir ارسال کنند.