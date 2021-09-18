به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان ضمن بیان اینکه طرح پازل همدلی به‌منظور تهیه ملزومات مدرسه دانش آموزان نیازمند به‌صورت کشوری هم‌زمان در استان نیز طبق روال سنوات قبل اجراشده است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این پویش جذب مشارکت‌های مردمی به تعداد بیش از یک هزار پازل در هر استان عنوان‌شده است.

وی بابیان اینکه در این پویش فرد خیر با خرید هر قطعه پازل به ارزش ریالی صد هزار ریال سهمی در تهیه کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر برای دانش آموزان تحت حمایت دارد، افزود: در این طرح بزرگ‌ترین پازل دنیا با مشارکت مردم ایران ساخته می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه تعداد ۸۰۰ کوله‌پشتی از محل برگزاری پویش جورچین همدلی تهیه‌شده است، ابراز داشت: این کوله‌ها شامل لوازم‌التحریر، وسایل کمک‌آموزشی و مناسب برای تمام گروه‌های سنی است.

ایزد پور بابیان اینکه هر کوله به ارزش ریالی دو میلیون ریال به بهزیستی استان از طریق سازمان بهزیستی کشور تحویل داده‌شده است، تصریح کرد: استان سمنان در اجرای این طرح موفق به خرید تعداد پنج هزار و ۴۱۵ قطعه از قطعات پازل شد که بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی بابیان اینکه خیران همواره بازوان پرتوان برای یاری‌رساندن به فرزندان معنوی خود هستند، افزود: بهزیستی استان سمنان همواره قدردان زحمات همه خیران و نیکوکاران بوده است که باید گفت کوله‌پشتی‌ها با توجه به میزان مشارکت شهرستان‌ها در پویش به دانش آموزان تحت پوشش تحویل داده شدند.