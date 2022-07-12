به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری بهدلیل تعدد خدماتی که به شهروندان ارائه میدهد، همواره در پایتخت کشور از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است و به نوعی بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان با خدمات مدیریت شهری و شهرداری تهران گره خورده است. در این بسته خبری به گوشهای از خدمات مدیریت شهری میپردازیم.
اجرای پویش کوله پشتی مهربانی با مشارکت خیرین در منطقه ۱۳
شهردار منطقه ۱۳ از اجرای پویش اهدا لوازم التحریر ایرانی اسلامی ویژه دانش آموزان نیازمند و کم برخوردار با عنوان کوله پشتی مهربانی در سرای محلات منطقه خبر داد.
محمد هادی علیاحمدی در خصوص اجرای پویش کوله پشتی مهربانی گفت: این طرح با مشارکت خیرین از ۱۵ تیر ماه آغاز شده و تا ۱۵ مرداد ماه ادامه مییابد.
شهردار منطقه ۱۳ هدف از اجرای این طرح را، تأمین لوازم التحریر ایرانی و ارائه بستههای آموزشی با حفظ کرامت انسانی به دانش آموزان کم برخوردار و نیازمند اعلام کرد و افزود: سرای محلات سیزده گانه محل جمع آوری بستههای لوازم التحریر است و شهروندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۹۶۰۳۹۵۲۲ تماس بگیرند.
این طرح در آستانه بازگشایی مدارس با شناسایی دانش آموزان کم برخوردار و به همت اداره آموزش شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه اجرایی میشود.
اجرای طرح انضباط شهری در منطقه ۱۴
ساماندهی بساط گستران دستفروش و وانتیها با هدف حفظ حقوق شهروندی، بهصورت مستمر در معابر منطقه ۱۴ اجرا میشود.
محمد امین سالاری پور در این باره گفت: با توجه به درخواست شهروندان و کسبه نواحی، برای تسهیل آمد و شد شهروندان، پیشگیری از وقوع تصادفات در اثر انسداد معابر، حفاظت از معابر عمومی و کاهش ترافیک، طرح رفع سد معبر وانتیها به اجرا درآمده است.
شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به اینکه این طرح با همکاری پلیس راهور از برخی نقاط از جمله ناحیه ۲ و یک به اجرا درآمد، افزود: در این طرح، آن دسته از خودروهای وانتی که اقدام به سد معبر کرده و با ایجاد انسداد در معابر عمومی، سبب ایجاد ترافیک، افزایش خطر وقوع تصادف و تضییع حقوق شهروندی شدند، توسط معبربانان رفع سد معبر شده و در صورت تکرار تخلف، خودروی آنان توسط پلیس راهور اعمال قانون میشود.
وی با بیان اینکه این طرح پس از نشستهای هماهنگی، ابلاغ اخطاریه و صورتجلسه به وانتبارها و با حکم مراجع قضائی در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته در خصوص سد معبر وانتیها استمرار این عملیات در روزهای و فصل جاری آینده تا به نتیجه رسیدن مطلوب در نقاطی که باعث سلب آسایش شهروندان میشود، ادامه خواهد یافت.
اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت در خیابان شهید غفاری
سید محمد موسوی شهردار منطقه ۱۱ از انجام عملیات تراش و اصلاح روکش آسفالت خیابان غفاری خبر داد.
سید محمد موسوی در خصوص این خبر گفت: با توجه به بررسیهای به عمل آمده و مطالبات مردمی، پس از تخصیص سهمیه آ سفالت و اتمام عملیات آ سفالت در خیابان معیری، پروژه اصلاح روکش آ سفالت در خیابان شهید غفاری آغاز شد.
موسوی گفت: هدف از اجرای این عملیات، ترمیم، بهسازی روکش آسفالت و رفع نواقصی مانند چالهها، ترکها، نشستها و شن زدگیهای روکش آسفالت بود.
وی افزود: عملیات از ۱۶ لغایت ۱۹ تیر سال جاری ادامه داشت و از خیابان کمالی تا خیابان قزوین به صورت مقطعی ادامه داشت.
شهردار منطقه ۱۱ ضمن اشاره به صرف بیش از ۲۹۴ تن آسفالت در ۱۸۰۰ متر مربع خاطر نشان کرد: تمام خیابانها بر اساس اولویت و طرح ریزی برای مرمت آ سفالت در اولویت قرار دارند و بر اساس مطالعات و اعلام معاونت فنی پ عمرانی منطقه ۱۱ عملیات مذکور در خیابان شهید آقابالازاده به زودی آغاز خواهد شد.
وی گفت: خیابان شهید غفاری در زمان بارندگی مشکلات آب ماندگی داشت که با رفع نواقص و شیب بندی مناسب این موضوع مرتفع شد و همچنین از مزایای این عملیات میتوان به رفع نواقص همسطح سازی دریچههای فاضلاب نیز اشاره کرد.
نظر شما