مادران باردار اصفهان استقبال خوبی از واکسیناسیون کرونا نداشتند

فرزانه السادات فرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به واکسیناسیون مادران باردار در اصفهان در برابر کرونا اظهار داشت: باید توجه داشت که میزان ابتلاء به کرونای مادران باردار با دیگر گروه‌های جامعه تفاوتی ندارد اما آنچه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است شدت بیماری است که در مادران باردار چندین برابر افراد عادی است و خطر مرگ و میر در این افراد بالا است.

ممنوعیت واکسیناسیون کرونای مادران باردار در هفته پایانی بارداری

وی با بیان اینکه مادران باردار بالای ۱۸ سال می‌توانند بعد از هفته دوازدهم بارداری به مراکز واکسیناسیون تعیین شده برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کنند، اضافه کرد: قبل از هفته دوازدهم و یک هفته قبل از زایمان و تا ۱۰ روز بعد از زایمان امکان واکسیناسیون برای مادران باردار وجود ندارد.

مسئول سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: زنان باردار می‌توانند تا ۴۲ روز پس از زایمان نیز به عنوان مادر باردار با مراجعه به مراکز واکسن کرونا را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه برای انجام واکسیناسیون زنان باردار امکان اعلام فراخوان عمومی وجود ندارد، ابراز داشت: به دلیل شرایط حساس این گروه باید واکسیناسیون کاملاً برنامه‌ریزی شده باشد چرا که باید هر مادر بارداری که واکسن کرونا را دریافت می‌کند مدام مورد پیگیری قرار گیرد.

لزوم تشکیل پرونده سلامت برای واکسیناسیون زنان باردار

فرود با بیان اینکه مادران باردار باید برای دریافت واکسن کرونا پرونده سلامت در مراکز جامع سلامت داشته باشند، تصریح کرد: چنانچه این مادران در بخش خصوصی پرونده دارند نیز می‌توانند با ارائه معرفی نامه برای دریافت واکسن کرونا اقدام کنند.

وی گفت: بر این اساس مادران باردار با توجه به پیامکی که برای آنها ارسال شده است باید به مراکز تعیین شده در شهرستان‌های استان و در اصفهان به مراکز این سینا، کلینیک قائدی و مرکز امیرحمزه مراجعه کنند.

مسئول سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مادران باردار نیز می‌توانند برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای واکسیناسیون در برابر کرونا را از دو سامانه ۳۱۱۳ و ۴۰۳۰ دریافت کنند.

واکسن سینوفارم برای مادران باردار / آسترازنکا نیاز به رضایت‌نامه دارد

وی با بیان اینکه واکسن توصیه شده برای مادران باردار سینوفارم است، ادامه داد: این واکسن بر روی مادران باردار زیادی در جهان آزمایش شده و عوارض کمی داشته است.

فرود در خصوص میزان استقبال از واکسیناسیون مادران باردار در استان اصفهان ابراز داشت: متأسفانه استقبال آنطور که ما انتظار داشته‌ایم نبوده است و البته در سطح کشور اصفهان رتبه سوم استقبال را دارد و تا امروز ۱۵ درصد از مادران باردار واکسینه شدند.

وی در خصوص واکسیناسیون مادران اتباع نیز اضافه کرد: همه مادرانی که پرونده سلامت داشته باشند امکان استفاده از واکسیناسیون را دارند.