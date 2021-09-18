به‌گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند گفت: کف سازی تیمچه چهار دربی تا ورودی قیصریه بازار زنجان توسط شهرداری و تحت نظارت کارشناسان معاونت میراث‌فرهنگی استان در حال انجام است که به‌صورت سنگ‌فرش انجام می‌شود تا با هویت تاریخی بازار زنجان هم‌خوانی لازم را داشته باشد.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته کف سازی دو راسته‌بازار تاریخی شامل راسته‌ی قیصریه و راسته حجت‌الاسلام در سال ۹۸ و ۹۹ توسط شهرداری زنجان انجام شد اما با توجه به مساحت بازار کف سازی به اتمام نرسیده و امسال نیز انجام می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت: این مرمت‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌ای است که بین شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان منعقدشده و این پروژه به‌صورت مشارکتی به‌منظور ساماندهی، اصلاح و کف‌سازی بازار زنجان انجام می‌شود.

ارجمند تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا نسبت به گذشته در راستای احیا و توسعه بازار تاریخی زنجان گام‌های محکم‌تری برداشته شود که به‌طورقطع این هدف به همراهی شهرداری و شورای شهر با میراث‌فرهنگی تحقق‌یافته و معضلات و مشکلات بازار تاریخی زنجان با همکاری و تعامل همه‌جانبه برطرف خواهد شد.

وی گفت: برای کف‌سازی سایر راسته‌ها بررسی‌های لازم انجام و برآوردهای لازم در این زمینه صورت گرفته است.