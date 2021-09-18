به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، مستند زیست محیطی و کاوشگر «پرواز بی بازگشت» به کارگردانی مسعود دهنوی با محوریت کشف راز فاجعه زیست محیطی مرگ پرندگان تالاب میانکاله، با اتمام مراحل فنی آماده نمایش شد.

سال ۹۸ و پس از وقوع فاجعه محیط زیستی تلف شدن بیش از ۳۰ هزار پرنده مهاجر در تالاب میانکاله شهرستان بهشهر که اخبار ضد و نقیضی از علت این تلفات به گوش رسید، گروهی از مستندسازان با حضور در محل، سعی در کشف حقایق پنهان این موضوع در قالب مستند کردند که همزمان با تکرار این فاجعه زیست محیطی برای دومین سال پیاپی، مستند «پرواز بی بازگشت» آماده نمایش شد.

موضوع فاجعه محیط زیستی میانکاله از جایی حائز اهمیت است که گروه‌های مختلف از جمله مسئولان سازمان محیط زیست، نیروهای مردمی فعال محیط زیست، مردم محلی و حتی شکارچیان، هرکدام روایت متفاوتی را از علل وقوع این حادثه بیان می‌کنند و به همین دلیل مسعود دهنوی از مستندسازان خانه مستند، اسفندماه سال ۹۸ به همراه تیمش راهی منطقه میانکاله شد تا با تحقیق میدانی به کشف علت مرگ این پرندگان دست پیدا کنند.

تصویربرداری مستند «پرواز بی بازگشت» در ۲ فاز انجام شده است که فاز اول این پروژه محیط زیستی سال گذشته به پایان رسید و فاز دوم آن نیز در سال ۹۹ تصویربرداری شد تا عوامل وقوع این فاجعه زیست محیطی به شکل کامل بررسی شود. اکنون پس از ۲ سال با اتمام مراحل فنی، این مستند کاوشگر متقاضی حضور در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده است.

سم بوتالیسم همان سمی است که در تن ماهی نیز وجود دارد. این سم را برای فاسد نشدن تن ماهی به‌کار می‌برند و برای مصرف حتماً باید آن را جوشاند تا اکسیژن موجود در آن آزاد و قابل خوردن شود. به واسطه آلوده بودن محیط تالاب میانکاله و اینکه این تالاب، دیگر توانایی اکسیژن سازی را ندارد، بدن جانوران و ریزمغذی‌های موجود در تالاب میانکاله، سرشار از سم بوتالیسم شده است که فلامینگوها و سایر گونه‌های پرنده ساکن این زیست بوم، پس از تغذیه از ریز مغذی‌ها دچار فلج شده و در آب خفه می‌شوند.

مستند زیست محیطی و کاوشگر «پرواز بی بازگشت» به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی جدیدترین مستند تولید شده در خانه مستند است.