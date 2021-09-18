به گزارش خبرنگار مهر، بهمن داراب زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به لزوم تکمیل ذخیره مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار در زمستان، گفت: سوخت اول نیروگاه‌ها برای تولید انرژی برق، گاز است.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان و ضرورت تأمین سوخت گاز برای مصارف خانگی در ماه‌های سرد، طبیعی است که تأمین گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان با محدودیت مواجه شود، افزود: برای جبران این کمبود و تداوم تولید برق پایدار در فصل زمستان، باید سوخت دوم نیروگاه‌ها که گازوئیل است، جایگزین سوخت گاز شود.

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در پاییز و زمستان امسال، گفت: مخازن سوخت دوم نیروگاه‌ها در حال تکمیل است و روند ذخیره سازی سوخت نیروگاه‌ها با پایان یافتن فصل گرم سال با شتاب بیشتری انجام می‌شود.

داراب زاده اضافه کرد: علاوه بر پیگیری‌های مستمر برای تأمین سوخت گازوئیل، پیگیری جدی برای اجرای پروژه مهم اتصال نیروگاه لوشان به خط لوله سراسری نفت گاز در دست اقدام است تا بتوانیم این پروژه اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: هماهنگی با مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان و شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان در خصوص حدود ۳۰ میلیون لیتر مازوت موجود در یکی از مخازن اصلی ذخیره سوخت نیروگاه لوشان، از دیگر پروژه‌های مهم که به طور جدی در حال پیگیری است.