ازحجم ذخایر تهران به نیمه رسید تا دوران طلایی روابط ایران و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، قطع آب مشترکین بدمصرف تهرانی ادامه دارد، جی‌ئی‌سی‌اف از هدف اصلی خود فاصله گرفته است، کاهش ۱۲ درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته، ناترازی برق مدیریت شد، حجم ذخایر تهران به نیمه رسید، پذیرش بدون وقفه نفتکش در پارس جنوبی، مازوت سوزی آخرین راه‌کار برای تأمین سوخت نیروگاهی، روابط ایران و روسیه در دوران طلایی قرار دارد و درگیری ۳۰ درصد از مردم اروپا با تنش آبی از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

ضرورت حکمرانی یکپارچه در حوزه انرژی

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: خوشبختانه سال گذشته بدون خاموشی، با مشارکت مردم و هماهنگی خوب وزارت نفت و نیرو سپری شد، پروژه‌ی تکمیل مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها در حال پیگیری است، حدود ۵۸ درصد از نیروگاه‌های کشور از سوخت مایع پر و این روند باید تا پایان آذر ماه ادامه داشته باشد تا در زمستان با مشکلی مواجه نشویم.

جی‌ئی‌سی‌اف از هدف اصلی خود فاصله گرفته است

محمد علی خطیبی در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: یکی از اهداف تشکیل مجمع صادرکنندگان گاز یا همان جی‌ئی‌سی‌اف این بود که بتواند در بازار گاز نقش آفرینی کند. اکنون به نظر می‌رسد این هدف همچنان محقق نشده است. به عبارتی ما آثاری از نقش آفرینی کشورهای صادر کنندگان گاز را مشاهده نمی‌کنیم، به همین دلیل این سازمان چنانچه نتواند در بازار نقش آفرینی کند به معنای آن است که هدف اولیه این سازمان محقق نشده است.

قطع آب مشترکین بدمصرف تهرانی ادامه دارد

مختاری مدیر بهره برداری از تأسیسات منطقه‌ای آبفای منطقه ۴ گفت: حجم مخازن آب شهر تهران به یک میلیون متر مکعب رسیده، ولی هنوز فاصله بسیار فاحشی میان ورودی آب و مصرف شهروندان تهرانی است. علاوه بر قطع آب بد مصرف‌ها، آگاهی عمومی درباره مدیریت مصرف به ویژه نشتی در تأسیسات ساختمان‌ها نقش مؤثری در کاهش مصرف دارد.

مختاری ادامه داد: نشتی از سیفون یا توالت‌های فرنگی در ساختمان‌ها سالانه ۸۰ هزار لیتر آب را هدر می‌دهد که معادل سه بار دوش گرفتن یک فرد در روز، طی یک سال است. همچنین یک چکه به ظاهر ساده در شیرآلات داخل ساختمان، به طور متوسط در طول یک روز ۷ لیتر آب را هدر می‌دهد که به طور میانگین در طول سال، ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر آب را شامل می‌شود و بنابر استاندارد هر فرد، این حجم آب، برابر با نیاز ۲۰ نفر در طول یکسال است.

اجرای تعرفه پلکانی گاز ابتدا از ارگان‌های دولتی شروع شود

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی اقدامی است که می‌تواند مردم را به سمت کاهش استفاده از انرژی سوق دهد. اکثر کشورهایی که از حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند، غالباً از همین روش تعرفه گذاری پلکانی انرژی برای کنترل مصرف استفاده می‌کنند. این کشورها استانداردی را برای سطح زیر بنای مفید ساختمان در نظر می‌گیرند. به این صورت که برای خانوارهایی که تا ۵۰ متر مربع سطح زیر بنا دارند یک سطح مصرف و برای خانوارهایی که تا ۱۰۰ متر سطح زیر بنا دارند یک نوع سطح مصرف در نظر می‌گیرند.

پدیدار ادامه داد: به عنوان مثال به طور معمول کسی که ۲۰۰ متر خانه دارد در مقابل کسی که ۱۰۰ متر خانه دارد باید ۲ برابر هزینه گاز بپردازند ولی در کشورهای اروپایی این خانوارها ۴ برابر هزینه می‌پردازد.

وی افزود: وقتی این مدیریت موضون شود در تمام بخش‌ها مدیریت مصرف انرژی مخصوصاً گاز رعایت می‌شود. در اکثر سازمان‌های دولتی در فصل‌های سرد سال تمام سیستم‌های گرمایشی روشن و در و پنجره‌ها هم باز است. دولت ابتدا باید از خودش شروع کند و خودش را اصلاح کند به جای اینکه فشار به مصرف خانگی بیاورد.

کاهش ۱۲ درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته

فیروز قاسم زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱.۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد.

وی افزود: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۸ درصد، ۴۲ درصد و ۲۹ درصد است.

اتمام موفقیت‌آمیز پروژه پژوهشی تزریق دی‌اکسید کربن در میدان رامین

محمد گلستان‌باغ‌، رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: فاز نخست پروژه پژوهشی تزریق دی‌اکسیدکربن در مخزن آسماری میدان رامین به‌منظور افزایش ضریب بازیافت با موفقیت پایان یافت. بر اساس تجربیات حاصل از نتایج پروژه‌های انجام‌شده در دنیا و مطالعات صورت‌گفته در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، تزریق گاز غیرهیدروکربوری دی‌اکسیدکربن به علت حداقل فشار امتزاج پایین، ظرفیت بالایی را به‌منظور افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن این شرکت نشان می‌دهد.

حجم ذخایر تهران به نیمه رسید

آمار و ارقام حاکی از آن است که ذخیره مخازن سدهای تهران هم اکنون ۳۴۲ میلیون مترمکعب است این درحالی است که ذخیره قابل انتظار (نرمال) در پایان آبان باید ۷۰۰ میلیون مترمکعب باشد. کاهش محسوس بارندگی‌های تهران در دومین ماه پاییزی این استان سبب کاهش قابل توجه ورودی سدهای تهران شده است.

نشست کارگروه‌های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه آغاز شد

نشست کارگروه‌های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه‌گذاری، گروه‌های کسب‌وکار، علوم و آموزش و پرورش، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، کشاورزی و صنعت با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت‌های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی همکاری آغاز به‌کار کرد.

بیش از ۵۰ نفر از کارشناسان و معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایران در قالب هیئت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست کمیسیون اقتصادی ایران به ریاست جواد اوجی، وزیر نفت به روسیه سفر کرده‌اند، در همین حال طرف روس به ریاست الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه با بیش از ۱۵۰ نفر متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب گروه‌های کاری مختلف در این نشست شرکت کرده‌اند.

ناترازی برق مدیریت شد

آرش کردی در یازدهمین رزمایش سراسری مانور ارزیابی آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس و حیاتی گفت: آنچه امسال در تأسیسات صنعت برق اتفاق افتاد در مقایسه با سال قبل چشمگیر بود زیرا ناترازی در صنعت برق را مدیریت کردیم و دیگر با کمبود برق مواجه نشدیم. به لحاظ صنعت برق در دسته کشورهای پیشرو وتراز اول قرار داریم چرا که با نگاهی به بخش شهری و روستایی با میانگین جهانی فاصله زیادی داریم و در دسته کشورهای تراز اول به شمار می‌آییم. جمعیت ۲.۳ برابر شده است اما خدمات رشد فراوانی داشته است به طوری که خدمات ۱۳ تا ۲۱ برابر شده است.

پذیرش بدون وقفه نفتکش در پارس جنوبی

عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه پایانه نفتی خارک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط راهبردی کشور و مرکز ثقل ذخیره‌سازی و صادرات نفت کشور است، گفت: با توجه به شروع فصل پاییز و نزدیک شدن به زمان بارندگی و شرایط جوی خاص و لزوم آمادگی حداکثری با هدف جلوگیری از آسیب‌پذیری در زمان بحران، اقدام‌ها و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خسارات وارده به تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با تمهیدات اتخاذشده در پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، همچون سال‌های گذشته این پایانه برای پذیرش نفت‌کش‌ها در همه شرایط آمادگی دارد و عملیات در این منطقه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که در همه شرایط برای جلوگیری از توقف در زمینه تولید اقدام‌های لازم انجام خواهد شد.

معافیت صنایع نیروگاه ساز از طرح مدیریت مصرف

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی برق گفت برای تابستان پیش‌رو ۱۴۰ برنامه پیش‌بینی کرده‌ایم، صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه کنند متناسب با میزان ظرفیت آن از انجام طرح‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد، البته کسانی که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند با ضریب بیشتری از محدودیت مدیریت مصرف مستثنا خواهند شد و می‌توانند برق خود را به صورت پایدار تأمین کنند. همچنین عمده نیروگاه‌هایی که در حال حاضر احداث می‌شوند و ۱۰ هزار مگاواتی که تجدیدپذیر هستند عمدتاً توسط بخش خصوصی در حال انجام هستند.

مصرف آب تهران به بیش از ۳۹ هزار لیتر بر ثانیه رسید

مشاور مدیر عامل آبفای تهران، حبیب الله براتی گفت: این رقم مصرف آب معادل نیاز آبی یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر است وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته مصرف آب تهران بیشتر از ۳ میلیون متر مکعب یا ۳ میلیارد لیتر بوده است, تصریح کرد: مصرف لحظه‌ای بر اساس نمودار ۳۹ هزار لیتر بر ثانیه و تفاوت بین مصرف و ذخیره آب تهران در دو نمودار مشخص است که از مردم درخواست می‌شود با همکاری شهروندان ذخیره و مصرف آب مدیریت شود.

درگیری ۳۰ درصد از مردم اروپا با تنش آبی

تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن در کنار برخی سوءمدیریت‌ها تنش آبی فراگیری را در سرتاسر کره زمین ایجاد کرده است و در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با این بحران درگیر هستند. مثل بسیاری از کشورهای اروپایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد با بحرانی بزرگ و البته فزاینده در حوزه آب و مسائل مرتبط با آن روبه‌رو شده‌اند. به تازگی آژانس محیط‌زیست اروپا (EEA) گزارشی پیرامون تنش آبی و خشکسالی در قاره اروپا منتشر کرده است که نشان می‌دهد به صورت سالانه حدود ۳۰ درصد از مردم اروپا درگیر تنش آبی هستند و به واسطه استمرار خشکسالی‌ها انتظار می‌رود در آینده این رقم افزایش یابد.

کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اکنون با تنش آبی فزاینده رو به رو شده‌اند و در این کشورها تعدادی از رودخانه‌ها یا به طور کامل خشک شدند و یا با کاهش شدید منابع آبی مواجه هستند.

اجرای ماده ۱۲ قانون در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی الزام آور است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران آرش نجفی گفت: در بند قاف تبصره ۲ بودجه ۱۳۹۳ قانونی را در بودجه لحاظ کردیم که فعالان بخش خصوصی در صورتی که در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی سرمایه گذاری کنند، انرژی صرفه جویی شده از محل این اقدام تا استهلاک سرمایه و سود آن متعلق به آنهاست.

وی با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۹۴ در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گنجانده شد، گفت: قانون ماده ۱۲ یک قانون دائمی و پیشرفته و مؤثر است، لیکن شرکت بهینه سازی مصرف سوخت متأسفانه نسبت به تدوین یک آئین نامه اجرایی برای این قانون اقدام کرد که نوع نگارش آن به نحوی بود که این قانون اجرایی نشود. تاکنون ماده ۱۲ علی رغم وجود جذابیت آن برای حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور و تاکید مجلس شورای اسلامی، به صورت جدی نتوانسته کارآمدی داشته باشد.

رسیدگی به ۷۰ درصد پرونده‌های خسارت مشترکان برق

مدیر عامل توانیر، آرش کردی درباره بیمه مشترکان برق گفت: در سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۳ هزار پرونده خسارت مشترکان برق ثبت شد و بیش از ۷۰ درصد آن رسیدگی شد. اگر خسارت وارد شده براساس قوانین باشد، رسیدگی به پرونده‌های باقی مانده، ظرف یک‌ماه اینده به پایان می‌رسد.

بخش آب کشور به ۲ آزمایشگاه مهم و کاربردی تجهیز شد

رئیس مؤسسه تحقیقات آب، محمدرضا کاویان‌پور روز دوشنبه در مراسم افتتاح این دو آزمایشگاه افزود: مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ۲ پژوهشگاه مهم منابع آب و هیدرولیک با ۳ مرکز فعال در بخش تحقیقات و پژوهش‌های آبی دارد. مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر یکی از این مراکز فعال است که پژوهش‌های مهمی درباره دریای خزر انجام داده که با توجه به نوسان‌های اخیری که این دریا دارد پژوهش‌های مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر از اهمیت بیشتری در این زمینه برخوردار شده است.

وی افزود: علاوه بر آزمایشگاه‌های مذکور امروز ۲ آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی برای آزمایش‌های بیولوژیکی در بخش آب و آزمایشگاه پایلوت فناوری‌های نوین صنعت آب و فاضلاب را راه‌اندازی کردیم که افق‌های تازه‌ای فراروی بخش آب کشور قرار خواهند داد.

سبد مصرف انرژی ایران متنوع نیست

صالح رحیمی، کارشناس انرژی گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولین در فصول سرد سال، روزانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز وجود دارد؛ در واقع حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده که پروژه‌ی پالایشگاهی است، ولی حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب در بخش خانگی مصرف می‌شود و عملاً گازی برای نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و… باقی نمی‌ماند و به این ترتیب شاهد کاهش تولید برق در فصل زمستان می‌شویم.

رحیمی در ادامه افزود: مشکلات ذکر شده به دلیل مبنا قرار گرفتن گاز در سبد انرژی کشور و عدم تنوع کافی در این سبد است، که سیاستی نادرست محسوب می‌شود، البته وجود این سیاست طی سال‌های گذشته به دلیل بزرگ بودن میادین گازی و قرار گرفتن ایران در رتبه‌ی دوم ذخایر اثبات شده در دنیا بود.

رتبه اول ایران در شدت مصرف انرژی جهان

مصطفی رجبی مشهدی گفت: مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران مربوط به پایین بودن نرخ انرژی سوخت است که مجلس در بخش اصلاح یارانه‌های انرژی مصوبه‌های مهمی در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای رفع این موضوع تصویب کرده است.

وی ادامه داد: در ایران بیش از دوبرابر متوسط جهانی برای کالا و خدمات انرژی مصرف می‌کنیم و روند مصرف سالانه بر خلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی هستند، صعودی است.

مازوت سوزی آخرین راه‌کار برای تأمین سوخت نیروگاهی

آرش کردی مدیر عامل توانیر گفت: برنامه ریزی هایی از سمت وزارت نفت و وزارت نیرو مبنی بر بهترین سوخت رسانی در فصل سرد سال وجود دارد. امیدواریم مانند سال گذشته که توانستیم از زمستان عبور کنیم امسال نیز بدون خاموشی و با همان برنامه سوخت رسانی نیروگاه‌ها انجام شود.

کردی افزود: تمام سعی ما بر این است که نیازی به مازوت سوزی پیدا نکنیم و یا در حداقل خود اتفاق بیافتد به گونه‌ای که هم برق مصرفی کشور تأمین شود و هم سوخت مازوت در آخرین اولویت مصرف سوخت قرار بگیرد، در صورتی که به مرحله مازوت سوزی برسیم همان نیروگاه‌های سال گذشته است.

حمایت وزارت نفت برای توسعه روابط ایران و روسیه در همه بخش‌ها

وزیر نفت، جواد اوجی گفت: وزارت نفت به عنوان متولی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزون بر تلاش برای گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف انرژی، از همکاری شرکت‌های ایرانی و روسی حمایت می‌کند.

اوجی با بیان اینکه با توافق‌های رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه، تحکیم و توسعه مناسبات میان دو کشور جدی‌تر از قبل پیگیری شده است، تصریح کرد: سفر هیئت عالی‌رتبه روسیه به ریاست الکساندر نواک به تهران نشان از عزم جدی طرفین برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه دارد.

روابط ایران و روسیه در دوران طلایی قرار دارد

جواد اوجی، وزیر نفت در نشست عمومی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با قدردانی از دولت روسیه، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه و برگزارکنندگان این نشست گفت: خوشبختانه روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حال گسترش است و در دوران طلایی روابط دو ملت و دو کشور بزرگ ایران و روسیه قرار داریم.

مطالعات میدان‌های نفت و گاز ایران از سوی روسیه در پایان راه است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر درباره مهم‌ترین محور مذاکرات ایران و روسیه در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفت: موضوع انرژی به‌ویژه بخش بالادست نفت و گاز با تأکید بر توسعه میدان‌ها در این نشست از سایر موضوع‌ها متمایز بود.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای این نشست که با دقت زیادی بررسی شد پیشرفت طرح توسعه میدان‌های نفتی در ایران به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار بود، تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد رسیده‌اند و برای سرعت بخشیدن به پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها، پیشنهادهای سازنده‌ای مطرح شد.

خجسته مهر با بیان اینکه تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری که چند ماه گذشته به امضا رسید، امروز به پایان مطالعات نزدیک شده و ارائه طرح جامع توسعه این میدان‌ها یا MDP آنها در دسترس است، تصریح کرد: اواخر ماه نوامبر (دهه اول آذرماه) یک هیئت بلندپایه از شرکت‌های روسیه برای ارائه گزارش درباره این تفاهم‌نامه و نهایی‌سازی آن به تهران می‌آیند.

ایران ظرفیت صادرات ۱۵۰۰ مگاوات برق دارد

مدیرعامل شرکت توانیر، آرش کردی گفت: ظرفیت صادرات ایران نزدیک به ۱۵۰۰-۱۶۰۰ مگاوات است و ظرفیت واردات نزدیک به ۵۰۰ مگاوات است.

کردی با اشاره به ناترازی برق در برخی ایام و صادرات آن توضیح داد: در زمان‌هایی که مصرف داخلی بالا باشد برای صادرات بین المللی یک کف و سقف برای صادرات وجود دارد که آن را در نظر می‌گیریم.

پرداخت ۱,۳۷۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی برق به مردم

وزیر نیرو علی اکبر محرابیان با اشاره به مشارکت ۴۲ درصد مردم در صرفه‌جویی برق گفت: مطابق وعده‌ای که دادیم نزدیک به ۱,۳۷۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به بخش خانگی پرداخت شد.

تمدید ۸ ساله قرارداد تهاتر گاز ایران و برق ارمنستان

مجید چگینی، معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: هم‌زمان با سفر نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان به ایران، ضمن امضای یادداشت تفاهم همکاری با این کشور، تمدید قرارداد تهاتر گاز با برق تا سال ۱۴۰۹ نیز از سوی تهران و ایروان امضا شد. بر این اساس، متناسب با افزایش حجم گاز صادراتی، ضریب تهاتر برق نیز اصلاح می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: اکنون روزانه یک میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر می‌کنیم که این مقدار براساس تفاهم‌نامه جدید، دو برابر می‌شود.