مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران ایرانی اربعین بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد مرکزی اربعین، مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری اسلامی ایران با عراق بسته بوده و به زوار ایرانی اجازه سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.

سخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشاره به برخی شایعات منتشره در فضای مجازی گفت: مردم عزیز فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخورند.

وی با اشاره به نحوه سفر زوار ایرانی به عراق در شرایط کنونی اظهار داشت: برابر توافقات نهادهای ذیربط با دولت عراق، زائران از طریق مرزهای هوایی و مشروط به تزریق واکسن کرونا می‌توانند برای شرکت در مراسم اربعین به آن کشور سفر کرده و لازم است ۷۲ ساعت قبل از سفر نیز تست PCR منفی داشته باشند.

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به قوانین سخت دولت عراق در خصوص اتباع غیرمجاز گفت: دولت عراق افرادی را که به صورت غیرمجاز و بدون داشتن مدارک قانونی به آن کشور مسافرت کنند مجرم شناخته و برابر قوانین قضائی خود رفتار می‌کند.

وی مجدد تاکید کرد: پلیس در هیچیک از مرزهای کشور خدمات گذرنامه‌ای به زوار ایرانی اربعین ارائه نمی‌دهد و افرادی که به این مرزها مراجعه می‌کنند، راهی جز بازگشت به شهرهای خود نخواهند داشت.

سردار حاجیان از مردم خواست از مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی خودداری کنند و به هیچ وجه فریب شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی را نخورده و با توجه به وضعیت کرونایی کشور از ایجاد بی نظمی و ترددهای غیرضروری به ویژه برای مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی با هدف شرکت در پیاده روی اربعین پرهیز کنند.