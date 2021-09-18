توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج هندی، پاکستانی و تایلندی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای از توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبرداد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با توجه به خشکسالی‌های ناشی از کاهش نزولات آسمانی در سال زراعی جاری، میزان تولید برنج کشور ۱۸ و نیم درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر به منظور حمایت از کشاورزان شالیکار، دولت مکلف است نسبت به محدودیت واردات برنج در دوره زمانی خاصی اقدام نماید. بر همین اساس پیش بینی‌های لازم برای جبران این کاهش تولید از محل موجودی ذخایر راهبردی کشور به عمل آمده است و در مرحله اول طرح توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی پاکستانی و تایلندی ابلاغ گردید.

همچنین برای تداوم این طرح و افزایش این میزان هیچگونه محدودیتی وجود ندارد؛ لذا به استحضار مردم عزیزمان می‌رساند از ابتدای شهریور ماه تاکنون صرفاً ۴۳ هزار تن از این برنج دارای متقاضی بوده و واریز وجه نموده‌اند، که از این مقدار صرفاً ۳۰ هزار تن از انبارهای شرکت خارج و مابقی به مرور در حال خروج است.

بدین وسیله از تمامی شبکه‌های توزیع منتخب، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری، کارمندی و مصرف محلی دعوت می‌شود در صورت نیاز به برج وارداتی از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار استانی، سازمان‌های جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت استان اقدام لازم به عمل آمده و برنج مورد نیاز کشور را تأمین و توزیع نمایند.

همچنین از استانداران محترم نیز تقاضا می‌گردد در صورت نیاز به افزایش میزان تخصیصی استان مربوطه برای هریک از انواع برنج‌های فوق، مراتب را اعلام نمایند تا اقدامات لازم صورت گیرد.