۳۳۶۵ قطعه نیمچه مرغ بومی در مناطق عشایری فارس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله بهرامی افزود: در راستای تنوع بخشی به اشتغال زنان جامعه عشایری و به منظور بهره گیری از ظرفیت بانوان در اقتصاد خانوارهای عشایری تعداد سه هزار و۳۶۵ قطعه نیمچه مرغ بومی توزیع شد.

وی تصریح کرد: این تعداد نیمچه مرغ بومی در تعدادی از شهرستان قشلاقی و ییلاقی استان فارس توزیع شده است.

وی افزود: این نیمچه ها توسط اداره بهسازی این اداره کل تهیه در میان اعضای صندوق‌های خرد زنان و زنان سرپرست خانوار توزیع شده است.

مدیر کل امور عشایر فارس یادآور شد: توزیع این تعداد نیمچه از اعتبارات سال جاری با عنوان تأمین نهاده‌های دامی و از محل استانی بند ب بوده است.

بهرامی اظهار داشت بهبود اشتغال اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان و افزایش درآمد خانواده‌های عشایری با استفاده از ظرفیت‌های موجود از جمله اهداف این طرح بوده است.