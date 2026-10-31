امیرارسلان هوشیارفرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در کودکان، گفت: مراقبت‌های ساده و مستمر از دندان‌ها می‌تواند علاوه بر حفظ سلامت کودکان، از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی به خانواده‌ها جلوگیری کند.

وی افزود: اظهار کرد: مهرماه به‌عنوان ماه بهداشت و سلامت دهان و دندان، فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی، به‌ویژه در زمینه مراقبت از سلامت دهان و دندان کودکان است.

هوشیارفرد گفت: پویش ملی سلامت دهان و دندان با هدف ارتقای آگاهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان درباره تغذیه مناسب، روش صحیح مسواک زدن، رعایت بهداشت دهان و دندان و ضرورت مراجعه به‌موقع به دندان‌پزشک اجرا می‌شود. در همین راستا، امروز در مدرسه دخترانه عدالت، به همراه نمایندگان وزارت بهداشت و همکاران جامعه دندان‌پزشکی ایران حضور یافتیم تا ضمن بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، اقدامات پیشگیرانه از جمله وارنیش فلوراید را انجام دهیم.

دبیر جامعه دندان‌پزشکی ایران با اشاره به اهمیت وارنیش فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها تصریح کرد: این اقدام یکی از روش‌های مؤثر پیشگیری از پوسیدگی است و اجرای چنین برنامه‌هایی در مدارس می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی خانواده‌ها و حساسیت بیشتر جامعه نسبت به سلامت دهان و دندان کودکان باشد.

هوشیارفرد ادامه داد: کودکان باید از سنین پایین بیاموزند که سلامت دندان‌های آینده آنها به مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه‌ای بستگی دارد که از همین امروز انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه ممکن است در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، برخی خانواده‌ها رسیدگی به سلامت دهان و دندان را در اولویت‌های بعدی خود قرار دهند، گفت: اتفاقاً در چنین شرایطی، پیشگیری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که مراقبت‌های ساده و اولیه می‌تواند از بروز مشکلات پیچیده‌تر و هزینه‌های سنگین درمانی در آینده جلوگیری کند. این اقدامات علاوه بر حفظ سلامت و شادابی کودکان در بزرگسالی، به اقتصاد خانواده نیز کمک می‌کند.

ضرورت مسواک زدن روزانه دو بار، هر بار دو دقیقه

دبیر جامعه دندان‌پزشکی ایران با اشاره به شعار پویش ملی سلامت دهان و دندان، «دو دو تا یادت نره»، خاطرنشان کرد: توصیه ما به خانواده‌ها این است که کودکان روزانه دو بار و هر بار به مدت دو دقیقه مسواک بزنند. رعایت این عادت ساده، در کنار تغذیه مناسب و مراجعه منظم به دندان‌پزشک، نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها دارد.

وی همچنین بر ضرورت دریافت اطلاعات سلامت از منابع علمی و معتبر تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید مراقب باشند تحت تأثیر ادعاهای نادرست و فاقد پشتوانه علمی در فضای مجازی قرار نگیرند. در زمینه فلوراید نیز مطالب نادرستی منتشر می‌شود که می‌تواند نگرانی‌های بی‌موردی در خانواده‌ها ایجاد کند؛ در حالی که شواهد علمی نشان می‌دهد استفاده صحیح و متناسب با سن و شرایط فرد از فلوراید، یکی از روش‌های مؤثر پیشگیری و کنترل پوسیدگی دندان است.

مراجعه به دندان‌پزشک را تا زمان بروز درد به تأخیر نیندازید

هوشیارفرد با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌های دهان و دندان اظهار کرد: خانواده‌ها نباید پیگیری سلامت دهان و دندان کودکان را تا زمان بروز درد یا مشاهده مشکلات جدی به تأخیر بیندازند. بسیاری از مشکلات، اگر در مراحل اولیه شناسایی شوند، با هزینه کمتر، در مدت‌زمان کوتاه‌تر و با درمان‌های ساده‌تر قابل کنترل هستند.

وی افزود: با پیشرفت پوسیدگی و به تأخیر افتادن درمان، هزینه‌ها و دشواری‌های درمان افزایش می‌یابد و در برخی موارد ممکن است امکان حفظ دندان نیز از بین برود. بنابراین، معاینات دوره‌ای و مراجعه به‌موقع به دندان‌پزشک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توجه ویژه به نخستین دندان آسیای دائمی کودکان

دبیر جامعه دندان‌پزشکی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت مراقبت از دندان‌های کودکان در حدود شش‌سالگی، گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان در سن ورود به دبستان قرار دارند، باید توجه ویژه‌ای به رویش نخستین دندان آسیای دائمی آن‌ها داشته باشند.

وی توضیح داد: نخستین دندان آسیای دائمی که معمولاً در حدود شش‌سالگی می‌روید، پشت دندان‌های شیری ظاهر می‌شود و جایگزین هیچ‌یک از آن‌ها نیست. به همین دلیل، ممکن است برخی والدین تصور کنند این دندان نیز شیری است و اهمیت مراقبت از آن را نادیده بگیرند؛ در حالی که این دندان از دندان‌های دائمی مهمی است که می‌تواند در تمام طول عمر فرد نقش مؤثری در جویدن و حفظ سلامت دهان و دندان ایفا کند.

هوشیارفرد در پایان از خانواده‌ها دعوت کرد با پیوستن به پویش ملی سلامت دهان و دندان، مراقبت از سلامت دهان و دندان فرزندان خود را جدی بگیرند و افزود: سلامت و آرامش کودکان، بخشی جدایی‌ناپذیر از سلامت و آرامش خانواده‌هاست و ارتقای سلامت دهان و دندان نسل آینده، هدف مشترک همه فعالان حوزه سلامت است.