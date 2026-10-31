منوچهرصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت حمل‌ونقل باری و مسافری، پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های توسعه شبکه ریلی گفت: راه‌آهن شمال‌غرب در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی، از جمله جابه‌جایی بارهای صادراتی و وارداتی، ارائه خدمات مسافری و توسعه زیرساخت‌ها، برنامه‌هایی را دنبال می‌کند که بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و مسافر از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب با اشاره به افزایش فعالیت‌های بخش باری منطقه اظهار کرد: حمل‌ونقل بار، به‌ویژه در بخش بین‌المللی، طی ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و صادرات شمش آهن و محصولات فولادی به ترکیه و واردات خاک روی و برخی اقلام دیگر از این کشور، از جمله فعالیت‌های مهم باری در این منطقه است.

صفری افزود: در هفت ماه گذشته، فعالیت‌های صادراتی و وارداتی در ایستگاه‌های مختلف منطقه، از جمله قه‌خرم‌دره، زنجان، میانه و بناب، افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان فعالیت در این بخش حدود ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی با تأکید بر ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در توسعه تجارت خارجی گفت: جابه‌جایی ریلی محصولات صنعتی و معدنی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات و واردات، افزایش ظرفیت انتقال کالا و کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای داشته باشد.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب ادامه داد: تقویت حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود، از جمله زمینه‌های مهم توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه است و می‌تواند به بهبود ارتباط میان مراکز تولیدی و بازارهای هدف کمک کند.

بازگشت سفرهای ریلی به شرایط عادی و افزایش ظرفیت مسافری

صفری درباره وضعیت جابه‌جایی مسافران نیز اظهار کرد: در یکی دو ماه ابتدایی سال، به دلیل شرایط جنگی، تعداد مسافران کاهش یافت؛ بااین‌حال، حرکت قطارهای مسافری متوقف نشد و خدمات ریلی با ظرفیت پایین‌تر ادامه پیدا کرد.

وی افزود: طی دو تا سه ماه گذشته، وضعیت سفرهای ریلی به شرایط عادی بازگشته و قطارهای مسافری برنامه سیر منظم خود را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب با اشاره به افزایش خدمات مسافری در منطقه گفت: علاوه بر قطارهای روزانه‌ای که پیش‌تر در شبکه فعال بودند، دو قطار اردبیل-مشهد و اردبیل-تهران نیز به خدمات این منطقه اضافه شده‌اند و برای زنجان نیز سهمیه‌هایی در این قطارها در نظر گرفته شده است.

صفری ادامه داد: اضافه‌شدن این قطارها به افزایش ظرفیت عرضه خدمات مسافری کمک کرده و در حال حاضر، ظرفیت خدمات مسافری منطقه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی درباره گستره خطوط تحت پوشش راه‌آهن شمال‌غرب اظهار کرد: طول محور اصلی منطقه حدود ۴۸۰ کیلومتر است و با احتساب حدود ۱۷۵ کیلومتر از مسیر اردبیل-میانه که در حوزه فعالیت منطقه قرار می‌گیرد، طول محورهای مرتبط افزایش می‌یابد. همچنین حدود ۱۵۰ کیلومتر خط دوم به ظرفیت خطوط مورد اشاره اضافه می‌شود.

اتصال ریلی شهرک صنعتی آماده بهره‌برداری است

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب در ادامه به اتصال ریلی شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: برقراری این اتصال از مطالبات مهم استان بوده و راه‌آهن شمال‌غرب نیز پیگیری‌های متعددی برای اجرای آن انجام داده است.

وی افزود: این پروژه با استفاده از اعتبارات راه‌آهن اجرا شده است؛ درحالی‌که در چنین طرح‌هایی، تأمین هزینه‌های اتصال ریلی معمولاً بر عهده متقاضی و مجموعه بهره‌بردار قرار دارد. بااین‌حال، با هدف فراهم‌کردن امکان دسترسی واحدهای صنعتی به شبکه ریلی، اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت.

صفری با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های این اتصال اظهار کرد: سکوی تخلیه بار احداث شده و سایت بارانداز نیز برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و حمل‌ونقل ریلی آماده است. در حال حاضر، زیرساخت لازم برای صدور بارنامه واگن‌ها و جابه‌جایی کالا از طریق شبکه ریلی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه میزان استفاده واحدهای صنعتی از این ظرفیت تاکنون کمتر از حد انتظار بوده است، افزود: با وجود آماده‌بودن زیرساخت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، استقبال واحدهای صنعتی از این امکان در سطح مورد انتظار قرار ندارد.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب یکی از دلایل احتمالی این وضعیت را عادت واحدهای صنعتی به استفاده از شیوه‌های سنتی حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: برخی واحدها سال‌هاست محصولات خود را با استفاده از کامیون‌ها و تریلی‌های اختصاصی جابه‌جا می‌کنند و تغییر این الگو به برنامه‌ریزی و همکاری بیشتر صاحبان صنایع نیاز دارد.

صفری ادامه داد: موضوع اتصال ریلی شهرک صنعتی بارها از سوی مسئولان استان و نمایندگان مردم پیگیری شده و تعهد حمل یک میلیون تن بار در سال از طریق راه‌آهن نیز مطرح بوده است؛ بااین‌حال، این تعهد تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

وی تصریح کرد: انتقال این حجم از بار به شبکه ریلی، در صورت تحقق، می‌تواند به نفع واحدهای تولیدی، اقتصاد استان و جامعه باشد. حمل‌ونقل ریلی ظرفیت مناسبی برای جابه‌جایی حجم بالای کالا دارد و استفاده بیشتر از آن می‌تواند بخشی از فشار وارد بر شبکه جاده‌ای را کاهش دهد.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب با اشاره به پیگیری‌های اخیر استانداری گفت: معاونت اقتصادی استانداری در این زمینه جلساتی برگزار کرده است تا زمینه استفاده بیشتر از زیرساخت ایجادشده فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنایع، ظرفیت ایجادشده عملیاتی شود و اتصال ریلی شهرک صنعتی نقش مؤثرتری در خدمت‌رسانی به بخش تولید و تجارت ایفا کند.

تنوع خدمات مسافری و ضرورت نوسازی ناوگان

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ناوگان مسافری و برنامه نوسازی قطارها اظهار کرد: در حال حاضر، انواع مختلف قطارها با سطوح متفاوت خدمات و قیمت در شبکه ریلی فعال هستند و مسافران می‌توانند متناسب با نیاز و توان اقتصادی خود، گزینه‌های مختلفی را انتخاب کنند.

وی افزود: قطارهای شش‌تخته، چهارتخته با درجات خدمات متفاوت، قطارهای پنج‌ستاره و قطارهای اتوبوسی از جمله خدمات موجود در شبکه ریلی هستند.

صفری با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان نیازمند برنامه‌ریزی متمرکز است، گفت: نوسازی و جابه‌جایی قطارها در چارچوب برنامه‌های کلان ناوگان انجام می‌شود و قطارها متناسب با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در مسیرهای مختلف به کار گرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات مسافری مستلزم توجه هم‌زمان به توسعه ظرفیت خطوط، افزایش امکان ارائه خدمات و بهبود وضعیت ناوگان است تا خدمات ریلی متناسب با نیاز مسافران و ظرفیت‌های موجود ارائه شود.

مدیرعامل راه‌آهن شمال‌غرب با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود شبکه ریلی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی بار، افزایش بهره‌برداری از اتصال ریلی شهرک صنعتی، ارتقای خدمات مسافری و بررسی امکان راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای از جمله محورهای مهم فعالیت این منطقه است.

به گفته صفری، افزایش حدود ۱۰۰ درصدی فعالیت‌های صادراتی و وارداتی در هفت ماه گذشته، ظرفیت‌های موجود شبکه ریلی شمال‌غرب در حوزه تجارت خارجی را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که در صورت تقویت زیرساخت‌ها و افزایش همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌تواند نقش بیشتری در جابه‌جایی محصولات صنعتی و معدنی ایفا کند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از اتصال ریلی شهرک صنعتی خاطرنشان کرد: تحقق تعهد حمل یک میلیون تن بار در سال از طریق این اتصال، نیازمند مشارکت فعال صاحبان صنایع و همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

استفاده مؤثر از ظرفیت خطوط موجود، توسعه خدمات متناسب با تقاضای واقعی بار و مسافر و تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، از جمله عواملی است که می‌تواند به افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و مسافر و کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای منطقه کمک کند.