برگزاری کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم با حمایت ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از روابط عمومی ایرانسل، این کنگره، روزهای ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، به صورت آنلاین، با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این کنگره، دربارۀ محورهای تخصصیِ طراحی و ساخت، فناوری پس از برداشت، انرژی‌های تجدیدپذیر و مکانیزاسیون، بحث و تبادل‌نظر شد و سخنرانی‌های کلیدی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و نیز در زمینه‌های کاربردی و فنی، نشست‌های کارآفرینی با حضور صاحب‌نظران و نشست‌های تخصصی و مرتبط، از جمله برنامه‌های برگزار شده در این کنگره بودند.

کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، بزرگترین گردهمایی متخصصان رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی در سطح کشور است که با اهدافی همچون تبیین جایگاه گرایش‌های چهارگانۀ مهندسی مکانیک بیوسیستم، ایجاد ارتباط با صنایع وابسته و فناورانه در کشاورزی، جذب سرمایه به بخش فناورانه کشاورزی، معرفی ایده‌های برتر به سرمایه‌گذاران صنعتی و معرفی راهکارهای بهینه‌سازی در بخش کشاورزی به کشاورزان و ذی‌نفعان، برگزار شد.

این کنگره با توجه به تغییرات بنیادی در کشاورزی طی سال‌های اخیر که با کاربرد فناوری‌های کشاورزی هوشمند، کشاورزی دقیق، تحلیل کلان‌داده، بهره‌وری در مصرف انرژی، خودروهای خودران، اینترنت اشیا، آبیاری هوشمند و… ظهور کرده، سعی در ایجاد بستری مناسب برای بهره‌مندی از همه پتانسیل‌های موجود برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری در کشاورزی کشور داشته است.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، پیشگام در ارائۀ خدمات مبتنی بر آخرین فناوری‌های ارتباطی جهانی، پیش از این و در سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در ایران، زیست‌بوم اینترنت اشیا مبتنی بر فناوری باند باریک (NB-IoT) را با موفقیت آزمایش کرده و در ادامه، خدمات شهر هوشمند مبتنی بر این فناوری را به صورت تجاری ارائه کرده بود.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ ۵G در ایران، در نظر دارد تا با گسترش هر چه بیشتر شبکۀ تجاری نسل پنج خود، زیرساخت ارتباطی کشاورزی هوشمند را بیش از پیش در کشور عرضه کند.