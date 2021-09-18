دغدغه کمیته امداد باید اشتغال نیازمندان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم با وی ضمن قدردانی از خدمات خالصانه مدیران و امدادگران کمیته امداد استان قم، عملکرد خوب این نهاد در استان را نتیجه مدیریت شایسته و سعه‌صدر مدیران مجموعه به ویژه میرشکار دانست و گفت: شنیده‌ام که ایشان در مدیریت، منظم و مرتب هستند و تمام سعی‌شان بر این است که از ایتام و محرومان با روی خوش استقبال شود و هیچ نیازمندی از کمیته امداد ناامید بیرون نرود.

وی کمیته امداد را مرکزی برای تعلیم و تعلّم دانست و تصریح کرد: اشتغال و توانمندسازی مددجویان مهم‌ترین مسئله این نهاد است و باید به افراد بی‌بضاعت در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اشتغال و کسب‌وکار آموزش بدهید.

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه همّ و غمّ کمیته امداد باید اشتغال نیازمندان باشد گفت: به اشتغال و توانمندسازی محرومان بیشتر اهمیت بدهید و بیشتر سرمایه‌گذاری کنید تا آثار مثبت آن در جامعه بیشتر دیده شود.

آیت‌الله علوی گرگانی افزود: وظیفه ما این است که برای شما دعا کنیم تا به مقصود برسید و من مثل همیشه دعاگوی امدادگران کمیته امداد هستم.

در ابتدای این دیدار اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم نیز گزارش عملکرد این نهاد در سال جاری را ارائه و از حمایت‌های آیت‌الله علوی گرگانی قدردانی کرد.