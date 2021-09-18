امکان خریدهای خُرد سیمان در بورس کالا فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا ناصرپور درباره عرضه گواهی سپرده سیمان در بورس کالا افزود: عرضه سیمان از خردادماه در بازار فیزیکی بورس کالا آغاز شده است و معاملات سیمان به صورت عمده صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای اینکه خریداران خرد هم بتوانند دسترسی مناسبی برای خرید سیمان در بورس کالا داشته باشند، گواهی سپرده سیمان تا پایان شهریورماه راه اندازی می‌شود.

وی افزود: قیمت‌ها در گواهی سپرده سیمان تابع بازار فیزیکی است و خریداران خرد که نیاز به خرید در تناژ پایین‌تر دارند می‌توانند از طریق گواهی سپرده اقدام به خرید کنند.

ناصر پور با اشاره به اینکه تقاضا برای خرید خرد سیمان در بورس کالا وجود دارد بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های سیمانی استقبال خوبی از عرضه خرد سیمان در بورس کالا کردند و درخواست پذیرش انبار دادند و به محض پذیرش انبار از سمت بورس کالا، امکان ارائه گواهی سپرده‌ی کالایی فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: الزامی به عرضه سیمان خرد توسط شرکت‌های سیمانی وجود ندارد و شرکت‌ها بر اساس تمایل خود اقدام به عرضه سیمان به صورت خرد می‌کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا با بیان اینکه محدودیتی در عرضه خرد سیمان در بورس کالا وجود ندارد تصریح کرد: میزان عرضه سیمان در گواهی سپرده کالایی حداقل ۱۰ تن در نظر گرفته شده است، اما شرکت‌ها با توجه به محدودیت‌های خود از نظر تحویل و حمل و نقل می‌توانند عرضه را کم یا زیاد کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۰ درصد حجم معاملات سیمان از طریق گواهی سپرده کالایی انجام شود.