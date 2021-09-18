روایت میدانی از امروز افغانستان در یک نشست مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون اندیشه جوان در ادامه سلسله نشست های روایت همسایه نشست مجازی «روایت میدانی از امروز افغانستان» ‌برگزار می‌شود.

راویان این نشست علیرضا کمیلی و محمد صمصامی هستند.

با شروع قائله افغانستان و پیشروی طالبان، بسیاری از ناظران خارجی نگران وضعیت و سرنوشت اقلیت‌ها و مخالفان امارت اسلامی بودند. در خلال یک ماه گذشته بحث و گفت‌وگوهای زیادی در این رابطه شکل گرفت. برخی معتقد به تغییر رویکرد طالبان بودند و برخی دیگر طالبان را همان طالبان ۲۰ سال گذشته و مدارای فعلی طالبان را مدارایی کوتاه مدت دانسته و معتقد بودند با سیطره کامل طالبان، سیاست‌های سختگیرانه سابق مجددا اعمال خواهد شد. با گسترش دامنه درگیری‌ها به پنجشیر و به وجود آمدن جبهه‌ای مقابل طالبان به نام بازماندگان جبهه مقاومت افغانستان، رفته رفته جبهه‌بندی‌های تحلیل‌گران نیز روشن‌تر شد.

به نظر می‌رسد نه طالبان و نه جبهه مقاومت افغانستان، هیچکدام با اسلاف خود یکسانی کاملی ندارند و تغییرات زیادی در سلوک و اندیشه آنها صورت گرفته است.

از همین روی با توجه به نوظهور بودن غائله افغانستان، به نظر می‌رسد بهترین تحلیل گران افراد میدانی حاضر در صحنه نبرد هستند. افرادی که علاه بر تنفس در زیست بوم افغانستان در این زمان، با رویکردی اندیشه‌ای نیز به این وقایع نگاه می‌کنند.

نشست «روایت میدانی از امروز افغانستان» روز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرام به نشانی @canoon_org برگزار می‌شود.