احمدی: توسعه ورزش و سلامت در گرو نگاه راهبردی به ورزش همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی،‌ عبدالحمید احمدی در سمپوزیوم ورزش همگانی در گام دوم انقلاب که روز شنبه برگزار شد، اظهار داشت:‌ دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای های کشور در چهل سال گذشته نسبت به مسئله ورزش همگانی و مشارکت در توسعه آن کاملا منفعل بوده اند و متاسفانه بدون هیچ گونه نگاه راهبردی به سلامت مردم به سادگی از کنارش عبور کرده اند.

وی ادامه داد: بنابراین در حوزه دانشگاهی و علمی ورزش کشور گام اساسی در این موضوع برداشته نشده است. در مجموع تغییر سبک زندگی مردم از یک زندگی کم تحرک و بی تحرک که بحران جدی برای سلامت آحاد جامعه است به سمت زندگی فعال و پرتحرک بایستی از دغدغه های جامعه دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد.

احمدی خاطر نشان کرد:‌ اگر امروز آمارهایی درباره کم تحرکی مردم وجود دارد، مجموعه عوامل مختلفی منجر به این اتفاق شده است که می توان به کم کاری نهادهای علمی ورزش کشور و دانشگاه ها، سیاست گذاری نامناسب در حوزه بهداشت و درمان در رابطه با استفاده از ظرفیت ورزش ورزش در حوزه سلامت عمومی، ضعف در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم از سوی نهادهای رسانه ای و فرهنگی، عدم تخصیص اعتبار به ورزش همگانی متناسب با جمعیت کشور، ضعف در استفاده بهینه و بهره ور از زیرساخت های ورزشی، و عدم سهولت دسترسی مردم به مکان های ورزشی از زمره عواملی است که منجر به ایجاد کم تحرکی در جامعه شده است.

وی افزود: نهاد آموزش و پرورش نقش کلیدی در شکل دادن به آینده سلامت فرزندان این کشور دارد و توجه موثر به وضعیت ورزش دانش آموزی می تواند آینده ورزشی و سلامتی را در کشور رقم بزند، دانش آموز امروز نیروی پیش برنده فردای جامعه ست، بنابراین توجه به ورزش دانش آموزی یعنی توجه به سلامت عمومی و توجه به آینده ورزش ایران است.

احمدی انفعال رسانه ملی در ازای ورزش همگانی در سه دهه گذشته را ضربه ای بزرگ بر سلامت عمومی مردم دانست و افزود:‌ نه اینکه در رسانه ملی در رابطه با ورزش همگانی کاری انجام نشده است بلکه مسئله کفایت فعالیت ها در حد پاسخگویی به نیاز جامعه و مردم است. آیا رسانه ملی توانسته است به چالش ها و مشکلاتی که به دلیل کم تحرکی گریبان آحاد مردم در استان های کشور را گرفته است، پاسخگو باشد؟‌ بدیهی است که آگاهی بخشی رسانه ملی به مردم، باید بهنگام ، کافی، موثر و روزآمد باشد.



احمدی داشتن نگاه راهبردی به شهرسازی فعال را یک ضرورت کلیدی برای توسعه ورزش همگانی و سلامت عمومی دانست و یادآور شد:‌ شهرداری ها و حوزه های مدیریت شهری در سال های اخیر در حوزه ورزش همگانی اقدامات خوب و موثری انجام داده اند اما متاسفانه باید گفت که مدل توسعه شهرها کماکان خودرو محور است و بودجه های شهری بیشتر صرف ایجاد بزرگراه و مسیرهای عبور خودرو هزینه می شود و بدیهی است ادامه این شرایط، زندگی را برای شهروندان و مردمی که می خواهند فعال باشند سخت تر و سخت تر کرده است.

معاون وزیر ورزش خاطرنشان کرد: کمبود و نبود بوستان ها، کمبود و نبود پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری و مکان های مناسب برای ورزش بانوان در شهرهای بزرگ و کلان شهرها یک مسئله جدی است که باید بیش از گذشته مورد عنایت قرار گیرد.

عبدالحمید احمدی ادامه داد: براین اساس باید شرایط شهرها و کانون های جمعیتی الگوی توسعه خود را با شرایط شهر فعال تطبیق بدهند و محیط زندگی چه در شهرها و چه در مناطق روستایی به گونه ای طراحی بشود و به گونه ای بازسازی بشود که مردم به راحتی بتوانند از فضاهای عمومی مناسب برای ورزش و فعالیت بدنی استفاده کنند.

وی افزود:‌ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه متولی ورزش و سایر دستگاه های اجرایی کشور ساخت و سازهای بسیاری در حوزه اماکن ورزشی و ورزشگاه ها داشته اند. اما بعضی از این ساخت و سازها مبتنی بر آمایش سرزمینی و بیشتر آنها نیز در دسترس عموم مردم نبوده است.

معاون فرهنگی وزارت ورزش تاکید کرد: لذا باید با رویکرد بهره وری مناسب، حتما ساعاتی را برای استفاده عموم مردم از مکان ها و فضاهای ورزشی دستگاههای اجرایی اختصاص بدهیم. براین اساس در آئین نامه ای که از سوی وزارت ورزش و جوانان برای توسعه ورزش همگانی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تقدیم هیئت وزیران شده است تاکید موکدی بر تقسیم کار ملی و استفاده بهینه از فضاها و اماکن ورزشی دستگاه های اجرایی کشور شده است.



احمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هم شورای عالی ورزش و تربیت بدنی و هم سازمان برنامه و بودجه باید با جدیت بیشتری به مسئله ورزش همگانی بنگرند و سازمان برنامه و بودجه به نسبت جمعیت کشور و نیاز ورزش همگانی به پیش بینی و تخصیص اعتبار بپردازد.

وی ادامه داد: همچنین مجلس شورای اسلامی هم در بعد نظارتی و هم در بعد حمایت قانونی باید نگاه جدی تری به ورزش همگانی داشته باشد. بدیهی است وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان راهبر اصلی ورزش کشور باید نگاه جدی تر و عمیق تری به ورزش همگانی داشته باشد و نه تنها نیازهای جامعه را رصد کند، بلکه ضمن اجرای برنامه توسعه در حوزه ورزش همگانی، تعامل و هم افزایی لازم را نیز با نهادهای ذی ربط در ورزش همگانی برقرار نماید.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش خاطرنشان کرد: همه مدیران و سیاست گذاران کشور به خوبی می دانند که توسعه کشور بدون سلامتی اقشار و منابع انسانی جامعه امکان پذیر نیست و یکی از کم هزینه ترین و موثرترین راه های نیل به سلامت عمومی نیز افزایش تحرک و فعالیت بدنی از طریق توجه به ورزش همگانی است.



وی در خاتمه بیان داشت:‌ فدراسیون ورزش های همگانی حداقل هرماه یک سمپوزیوم یا نشست علمی با حضور و مشارکت دانشکده ها و پژوهشکده های علوم ورزشی داشته باشد تا این مشارکت منجر به همکاری و هم افزایی موثر در حوزه های علمی و آموزشی ورزش همگانی بشود. همچنین از فرصت این سمپوزیوم نیز برای نقد عملکرد چهل سال گذشته استفاده کرده و فرصت ها و تهدید های پیش روی ورزش همگانی در گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.