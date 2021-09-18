دومین پیروزی هندبالیست های زن ایران در آسیا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا و انتخابی رقابت‌های جهانی اسپانیا از سه روز قبل با حضور ۱۱ تیم در اردن آغاز شده است. تیم هندبال ایران در گروه دوم با تیم‌های کویت، اردن، فلسطین، سوریه و ژاپن هم گروه است. دو تیم اول این گروه راهی مرحله نیمه نهایی می‌شوند که هر چهار تیم جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست خواهند آورد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا عصر امروز شنبه ۲۷ شهریورماه در یک بازی تماشایی برابر فلسطین به یک پیروزی قاطع رسید. در این بازی که از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به وقت تهران آغاز شد، ملی پوشان کشورمان از همان ابتدا بازی برتر خود را به رخ حریف کشیدند طوری که در دقیقه ۱۵ بازی با اختلاف ۱۰ گل پیش افتادند و نیمه اول این دیدار را با کسب نتیجه ۲۳ بر ۳ به پایان رساندند.

بانوان هندبالیست کشورمان در نیمه دوم نیز همین روند را ادامه دادند و در پایان توانستند با نتیجه یکطرفه و مقتدرانه با اختلاف ۴۳ گل و نتیجه ۵۲ بر ۹ دومین پیروزی خود را جشن بگیرند.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان که پیش از این یک باخت مقابل ژاپن و یک پیروزی برابر کویت کسب کرده است، فردا در حساس‌ترین بازی خود از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران به مصاف اردن، میزبان رقابت‌ها می‌روند.

همچنین در سایر مسابقات امروز از ساعتی دیگر سوریه با ژاپن دیدار می‌کند. مصاف سنگاپور – هنگ کنگ، اردن – کویت و ازبکستان – قزاقستان دیگر مسابقات امروز است.

هجدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا و انتخابی جهان تا سوم مهر در اردن برگزار می‌شود.