دانشگاه شهیدرجایی و فرهنگیان راه رسیدن به آمال تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، علیرضا کاظمی؛ با حضور در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت تقارن هفته دفاع مقدس با شروع سال تحصیلی جدید و تسلیت اربعین حسینی، اظهار کرد: خوشبختانه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، در سال های اخیر، موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای، از جمله: «ارتقای سطح علمی دانشگاه در بین اعضای هیأت علمی»، «ارتقای جایگاه دانشگاهی در جهان»، «ارتقای سطح علمی مقالات و.. را تجربه کرده است.

کاظمی افزود: جذب دانشجویان در رشته فنی حرفه ای در بخش‌های مختلف این دانشگاه و تنوع ایجاد رشته و دوره های تحصیلی، باعث رشد چشمگیر دانشجومعلمان از ۲ هزار دانشجو به ۱۲ هزار دانشجو شده است و این مسأله نشان دهنده موفقیت این دانشگاه است.

سرپرست آموزش و پرورش با اشاره به قدمت بالای دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی گفت: نقش و جایگاه این دانشگاه در نظام تعلیم و تربیت بی نظیر است. دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان، دو دانشگاه استراتژیک، راهبردی و مأموریت گرایی هستند که تمام آرزوها و آمال «نظام تعلیم و تربیت» از آنها محقق می‌شود؛ چرا که این دو دانشگاه سرچشمه جوشان نظام تعلیم و تربیت است.

وی با تأکید بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان گفت: بخش بزرگی از مشکلات نظام تعلیم و تربیت، این است که ما نتوانستیم چشمه جوشان تربیت نیروی انسانی را از مسیرهای این دو دانشگاه به حرکت درآوریم و نیروی انسانی را به روش های مختلف و از راه های مختلف وارد سیستم آموزشی کشور کرده ایم. متأسفانه علی رغم تمام تلاش های انجام شده، موفق نشدیم؛ ظرفیت ها و زیرساخت‌های این دو دانشگاه را به گونه‌ای ارتقا دهیم که نقش خود را در تأمین نیروی انسانی شبکه گسترده «تعلیم و تربیت» ایفا کنند.

کاظمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرمودند: «این دانشگاه مزرعه ماست»، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این زمینه، بهترین تعابیر را در حوزه نظام تعلیم و تربیت با نگاه راهبردی و استراتژیک به دو دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و فرهنگیان دارند. لذا ما باید تمام اهداف خود در نظام تعلیم و تربیت را با ارتقا و توجه به این دو دانشگاه، پیدا کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی دو مأموریت داریم که هر دو مأموریت را باید مورد ارزیابی قرار داده و میزان موفقیت خود را در این دو مأموریت بسنجیم، بیان کرد: اولین مأموریت این دو دانشگاه، تأمین نیازهای منابع انسانی در تمام بخش‌های تعلیم و تربیت است که نیاز به ارزیابی دارد تا بدانیم در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی، چگونه است و چگونه می توانیم نیازها و کمبودها را برآورده کنیم و چه آسیب‌هایی بابت این کمبودها به نظام تعلیم و تربیت وارد می شود؛ پاسخ به این سوالات قطعاً نیاز به کار پژوهشی دقیق دارد.

کاظمی گفت: اما دومین و مهم ترین مأموریت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، که به عنوان مأموریت اصلی و ذاتی آنهاست؛ تربیت انسان هایی با رویکردهای تربیتی در نظام تعلیم و تربیت است. اگر ما در سند تحول بنیادین دنبال دستیابی به «قرب الهی» در مرتبه اعلا و در رتبه نازل تر «حیات طیبه» هستیم باید بتوانیم نیروی انسانی فعال در رویکردهای تربیتی، داشته باشیم که وجود این افراد باعث چرخش از نظام آموزشی صرف، به نظام تعلیم و تربیتی است.

وی گفت: فلسفه شکل‌گیری این دانشگاه، صرفاً تأمین نیروی انسانی نیست؛ بلکه تأمین نیروی انسانی با کیفیت و با صلاحیت و برخوردار از شایستگی های معلمی است؛ امروز بزرگ ترین آسیبی که این دو دانشگاه را تهدید می‌کند همین مأموریت است.

کاظمی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا در این دانشگاه جایگاه و شأن معلمی را به پایین ترین جایگاه، یعنی «آموزش صرف» تقلیل ندهیم، اظهار کرد: در ارتقای معلمان و دانشجو معلمان، در این دانشگاه، باید به بالاترین نقش معلم، یعنی «نقش تربیتی و مربیگری»، تمرکز شود.

وی گفت: خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های «تشکل‌های دانش‌آموزی» و ظرفیت‌های «نهاد مقام معظم رهبری» موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه داشته ایم ولی باز هم باید به دانشگاه شهیدرجایی و فرهنگیان توجه شود؛ بر روی آنها تمرکز کرده و از آنها غفلت نشود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مهم ترین وظیفه آموزش و پرورش را پشتیبانی تمام قد از این دو دانشگاه دانست و گفت: اگر اینجا «مزرعه مادر» و سرچشمه است و اگر مهم ترین بخش برای نظام تعلیم و تربیت است؛ مهم ترین وظیفه «نظام تعلیم و تربیت»، «حاکمیت» و «دولت»، پشتیبانی تمام قد از این دانشگاه در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کمک به ایجاد آرامش درمیان اعضای هیأت علمی دانشگاه است.

کاظمی به همکاری تنگاتنگ دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، فرهنگیان و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به هدف مطلوب، لازم است؛ این دو دانشگاه با آموزش و پرورش بسیار نزدیک و در هم تنیده برنامه ریزی کنند تا بتوانند موفق باشند اگر احساس کنیم سیستم این دانشگاه ها منفک و مستقل از آموزش و پرورش است، هرگز این همکاری ایجاد نخواهد شد، لذا باید نگاه ها را تغییر دهیم و کنار هم کار کنیم و درک مشترکی از مأموریت و فعالیت ها داشته باشیم تا به مقصد نهایی و مطلوب برسیم.

وی با اشاره به اینکه امسال در آغاز سال تحصیلی جدید، در شرایط بسیار حساسی قرار داریم؛ گفت: با برنامه ریزی های دقیق، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ثابت کرد که با قوت و قدرت آمادگی آغاز سال تحصیلی جدید را دارد. و من امیدوارم که با اتمام واکسیناسیون همکاران دانشگاه، دانشجویان و معلمان و رعایت پروتکل های بهداشتی و الزاماتی که وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا برای حضور در مدارس تعیین کرده، شاهد فضای حضور با نشاط دانش آموزان در مدارس و دانشگاه‌، باشیم تا آسیب‌هایی که هم در حوزه آموزشی، تربیتی و اجتماعی دیده ایم؛ جبران شود.