میرغنی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ۳۷۶ میلیارد تومان مصوب اشتغال در شهرستان خلخال، تاکنون ۳۱۱ میلیارد تومان به متقاضیان به ویژه صاحبان طرح‌های خرد پرداخت شده و مبالغ دیگر همچنان در بانک‌ها معطل صدور مجوز است.

وی با انتقاد شدید از فرآیند پیچیده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزا تصریح کرد: اینکه بانک‌ها با قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه سعی می‌کنند تا متقاضیان اشتغال را برنجانند، آزاردهنده است و در همین رابطه به وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کردیم تا بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات با فرآیند راحت‌تر کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: هیچ لزومی ندارد که بانک‌ها حتماً در پرداخت تسهیلات دو کارمند ضامن بخواهند در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران قادر به تأمین ضمانت‌نامه‌های بانک نیستند و از فرآیند پیگیری طرح‌ها دلسرد و ناامید می‌شوند.

نظری افزود: مجلس طرح تسهیل صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده و دولت مکلف است در کمتر از سه روز در همه استان‌ها با استفاده از شناسه یکتا مجوز لازم را صادر کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: باید فرآیند سرمایه‌گذاری به گونه‌ای تسهیل شود تا هم پرداخت تسهیلات، هم صدور مجوزها و واردات سایر ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز به سرعت انجام شده و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان امیدوار به اشتغال سریع باشند.

نظری با انتقاد از تعطیلی کارخانه نئوپان و بیکاری ۳۰۰ نفر در این واحد تولیدی اضافه کرد: ما در سفر اخیر رئیس بنیاد مستضعفان از او خواستیم تا برای شهرستان خلخال هیچ کاری جز ایجاد اشتغال برای این ۳۰۰ نفر انجام ندهد چرا که یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان نسبت به خرید و تعطیلی واحد نئوپان اقدام کرده است.

وی بیان کرد: باید هر چه سریع‌تر تکلیف این کارخانه مشخص شود در حالی که مدیران این مجموعه هیچ اطلاعاتی را در اختیار مسئولان منطقه و نماینده قرار نمی‌دهند و دستیابی به اطلاعات این کارخانه حتی سخت‌تر از ورود به تأسیسات هسته‌ای شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: امیدواریم مسئولان استانی و ملی هر چه سریع‌تر تدبیری بیندیشند تا با راه‌اندازی این کارخانه زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر بیکار فراهم آید.