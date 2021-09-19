محمدعلی گرایی: تمام تمرکزم روی مسابقات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی گرایی نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی نروژ با بیان این مطلب افزود: دو مرحله اردو را پس از حضور در بازی‌های المپیک برگزار کردیم و فکر می‌کنم از آمادگی لازم برای حضور در رقابت‌های جهانی برخوردارم.

وی ادامه داد: اردوی اول تحت فشار بودیم و در اردوی دوم فشارها بیشتر شد و تمرینات تخصصی‌تری داشتیم. آخرین مرحله تمرینات ما برای حضور در رقابت‌های جهانی از روز ۳۰ شهریور برگزار می‌شود. فکر می‌کنم اکثر کشتی گیران آماده هستند و سعی می‌کنیم تا زمان اعزام به مسابقات به آمادگی بیشتری برسیم.

گرایی در خصوص تمرینات تیم ملی گفت: تمرینات بر اساس دستورات مربیان انجام می‌شود و در داخل اردو و حتی خارج از اردو برنامه‌هایی را که آنها مد نظر داشته باشند انجام می‌دهیم، هیچکس از تیم ملی جدا نیست و همه تمرینات زیر نظر مربیان برگزار می‌شود و ما باید کاملاً در اختیار کادر فنی باشیم.

فرنگی‌کار ۷۷ کیلو کشورمان در خصوص مسابقات جهانی تصریح کرد: همه کشتی‌گیران در این مسابقات خوب هستند، شخص خاصی حریفم نیست. این مسابقات چون بعد از المپیک برگزار می‌شود همه انگیزه دارند که بتوانند بهترین کشتی خود را بگیرند. اکثر حریفان را می‌شناسم و فیلم‌های آنها را نگاه کرده و آنالیز کردم، اما قول می‌دهم در این مسابقات خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنم.

وی در خصوص مربیان سازنده گفت: حضور آنها هم برای خودشان مفید است و هم برای کشتی گیران تأثیر بسزایی دارند. چون از مربیان بزرگ که رأس کار هستند یاد می‌گیرند و به دانش خودشان اضافه می‌کند و در شهرستان‌های خودشان می‌توانند از این دانش استفاده و کشتی‌گیران موفق تری را به تیم‌های ملی معرفی کنند. در حال حاضر نیز رحیم گیوی مربی من و برادرم در اردو حضور دارد.

گرایی در خصوص مسابقات لیگ برتر که قرار است بعد از رقابت‌های جهانی برگزار شود، خاطرنشان کرد: فعلاً تمام تمرکزم را روی مسابقات جهانی گذاشتم تا بتوانم بهترین نتیجه را بگیرم. بعد از این مسابقات تصمیم می‌گیرم که به کدام تیم بروم و کشتی بگیرم.



رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۱۵ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار می‌شود.