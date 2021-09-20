طارمی: پنالتی من مقابل اتلتیکومادرید واضح بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در هفته ششم لیگ پرتغال موفق شد دو گل به ثمر برساند و نقش پررنگی در برد ۵ بر صفر تیمش مقابل موریرنسی ایفا کند.

طارمی بعد از این مسابقه گفت: این برد برای من و پورتو خوب بود. به این گل‌ها نیاز داشتم. امیدوارم در ادامه بیشتر هم گل بزنم.

مهاجم ایرانی پورتو در واکنش به بازی هفته گذشته مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا و مردود اعلام شدن گلش در آن مسابقه، تاکید کرد: اگر آن توپ گل نبود، پنالتی -روی طارمی- واضح بود. آن بازی گذشته است. تمرکزمان همیشه رو به جلو است.

طارمی افزود: آن مسابقه برای ما خوب بود چون اعتماد به نفس زیادی به دست آوردیم. برای بازی بعد بهتر می‌شویم.