محمد علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های روز اربعین حسینی اظهار داشت: با توجه به این شرایط اکنون درد رهبر معظم انقلاب را درک می‌کنیم که فرمودند گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوئیم.

وی افزود: امیدواریم هرچه زودتر بساط این بیماری منحوس از جهان برچیده شود و دوباره مسیر راهپیمایی نجف تا کربلا باز شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان اشاره به تقارن اربعین و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: روز اربعین روز مهمی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب روز اربعین یعنی گرامیداشت یاد و نام شهدا در مقابل طوفان تبلیغاتی دشمن است.

وی با بیان اینکه عاشورا در یک روز اتفاق افتاد اما روایت گری پیرامون آن پایانی ندارد، تصریح کرد: قرائت زیارت امام حسین) ع (در رأس اقدامات روز اربعین است و باید در این روز اهتمام ویژه‌ای برای زیارت شهدا داشته باشیم.

احمدی با توجه به شرایط کرونایی امسال و شرکت محدودی از مردم اصفهان در راهپیمایی اربعین گفت: برای برنامه ریزی این روز قواعدی مد نظر است که از جمله آن عدم خدشه به آئین‌های سنتی و مذهبی شهر و عدم تجمع به خاطر وجود ویروس کرونا است.

وی ادامه داد: حرکت مردمی و خودجوش، از اذان صبح روز اربعین تا اذان مغرب با عنوان «الی اصحاب الحسین» برنامه ریزی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان خاطر نشان کرد: از ویژگی‌های این برنامه این است که هر کس با هر یک از همراهان از هرجا و در هر ساعتی از روز اربعین به سمت گلستان شهدا حرکت کرده و در گلستان شهدا زیارت اربعین و شهدا را قرائت خواهد کرد، حضور در این برنامه کاملاً مردمی بوده و مسئول اجرای آن خود مردم هستند.

وی برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته گرامیداشت دفاع مقدس را اینگونه تشریح کرد: گرده همایی پیشکسوتان جهاد و شهادت به صورت سراسری در تاریخ ۳۰ شهریور به صورت پخش زنده با سخنرانی حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری و در اصفهان در مجموعه باغ غدیر ساعت ۹ صبح در مجاورت یادمان شهدای گمنام برگزار می‌شود.

احمدی اجرای میدانی گروه‌های رزم نواز نیروهای مسلح در میادین اصلی شهر در تاریخ ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: عطر افشانی مزار شهدا و تجلیل ایثارگران مورخ ۱ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در گلستان شهدای اصفهان تقسیم بندی صورت گرفته که متشکل از ادارات و سازمان‌ها، مناطق شهرداری و نیروهای مسلح بوده و برای این برنامه تعداد ۸۵۰۰ شاخه گل تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: اجرایی ۷۸ عنوان برنامه از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۶ مهر توسط معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، اجرای زنگ مقاومت در مدارس در تارخ ۳ مهر، اجرای یادواره‌های شهدا در سطح شهر در هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه ۵ مهر روز اربعین حسینی (ع) را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.