به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌اله میرزایی صبح سه شنبه در آئین تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس که به صورت ویدئو کتفرانسی برگزار شد، ضمن بیان تسلیت اربعین حسینی، اظهار کرد: این آئین تجلیل در سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی عنوان کرد: دفاع مقدس آنچنان می‌درخشد و آنچنان نورانی است که دشمنان تاب تحمل بزرگداشت این روزها را ندارند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان بیان داشت: در این ایام رسانه‌های استکبار مانند سال‌های گذشته بر آنند که ارزش‌های دفاع مقدس را به ضد ارزش تبدیل کنند که ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

سردار میرزایی ادامه داد: دشمنان با رسانه‌های خود در حال تلاش برای کم‌رنگ کردن دفاع مقدس هستند که با حمایت از راه شهدا این آرزو را به دل دشمنان خواهیم گذاشت.