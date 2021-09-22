۱۵ هزار شناور مردمی در قالب بسیج مردمی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌رضا تنگسیری صبح امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در ناوچه شهید ناظری برگزار شد، اظهار کرد: هشت سال با دست خالی در برابر استکبار جهانی، شرق و غرب و ایادی آن‌ها ایستاد.

وی عنوان کرد: امسال شعار هفته دفاع مقدس «ما مقتدریم» نام‌گذاری شده است که این اقتدار به تمام ایرانیان و مسلمانان بازمی‌گردد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: در دوران دفاع مقدس ۲۳ هزار شهید تقدیم کردیم اما در مقابل دشمن و زورگویی ایستادیم.

تنگسیری با ذکر این نکته که لنج‌های مردمی در ابتدای دفاع مقدس نیز به کمک نظامیان آمدُ تصریح کرد: زمانیکه آبادان در محاصره بود اگر لنج‌ها و قایق‌ها مردمی نبود، مهمات به آبادان محاصره شده نمی‌رسید.

وی با ذکر این نکته که برخی از مردم برای حمل مهمات سه روز در مسیر بودند، مطرح کرد: دومین عملیاتی که مردم و شناورهای مردمی در دفاع مقدس اثرگذاشتند عملیات خیبر بود که اگر نبود اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز داشت: پشتیبانی عملیات سنگین والفجر هشت نیز توسط مردم و شناورهای مردمی انجام شد که این امر نشان دهنده توانایی مهم مردمی است که باید به خوبی از آن‌ها استفاده کرد.

تنگسیری اذعان کرد: افتخار می‌کنیم که قریب به ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر و بیش از ۱۵ هزار شناور را به کمک مردم به ناوگان دریایی افزودیم و سامان دادیم.

وی خاطرنشان کرد: وجود مردم باعث شد که دشمن د ر خلیج فارس و دریای عمان از خودش سوال کند که بسیج دریایی چیست؛ باید بگویم بسیج دریایی همان نیروی مقتدری است که پوزه شما را در هشت سال دفاع مقدس را به زمین زد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: بیش از هزار فروند شناور مردمی برای دفاع از ناموس وتمامی اراضی حاضر هستند تا به دشمن بفهمانند ما مقتدریم و ما ایستادیم.