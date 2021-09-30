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۸ مهر ۱۴۰۰، ۸:۵۲

رئیس قوه قضاییه:

مسائل سیاسی نباید به استان قزوین آسیب بزند

مسائل سیاسی نباید به استان قزوین آسیب بزند

قزوین - رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه استان قزوین ظرفیت‌های بالا و ویژه‌ای دارد گفت: نباید اجازه دهیم مسائل سیاسی به استان آسیب وارد کند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح پنج‌شنبه در بدو ورود به استان قزوین در آستان امام‌زاده حسین (ع) اظهار کرد: استان قزوین با پیشینه بسیار بالای تاریخی و مذهبی و با ظرفیت‌های بسیار بالای مادی و معنوی حقیقتاً نیازمند یک نگاه ویژه است.

رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: علمای بزرگی که در این خطه بودند در رشته‌های مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه، شعر، ادبیات و زمینه‌های مختلف و همچنین شهدایی نظیر شهید رجایی، شهید بابایی، شهید لشکری و ده‌ها شهید، آزادگان بزرگ مانند حجت الاسلام ابوترابی که نمادی از مقاومت، ایثار ایستادگی است‌.

وی افزود: این استان قطب اقتصادی، صنعتی و کشاورزی است و با بیش‌از ۳ هزار واحد صنعتی و تولیدی و دشت‌های فراوان حاصل‌خیز، مدارس متعدد علمیه، دانشگاه‌های بزرگ، مردم همیشه حاضر در صحنه در مقاطع مختلف نیازمند یک نگاه ویژه است و نباید با وجود این ظرفیت‌های مادی و معنوی در اینجا مشکلاتی وجود داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: ظرفیت‌های خوبی از جمله دانشجو، طلاب، بزرگان در این استان است اما مسائل سیاسی وجود دارد و نباید مسائل سیاسی سبب آسیب استان شود بلکه باید این ظرفیت‌ها به نفع کشور، مردم و نظام ارتقا پیدا کند.

وی بیان کرد: در این سفر مسائلی مورد توجه است که امیدواریم به کمک مسئولین استانی، نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندارها، شهردار، شورای شهر، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و به خصوص آحاد مردم بتوانیم در این چند مسئله مهم قدم‌های بلندتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از گذشته برداریم.

این مسئول ابراز کرد: مسئله آب، محیط زیست و مترفعات، زمین و وقف مناطق استان و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل این شهر هستند که ما امیدواریم به کمک یکدیگر آنچه را که مربوط به دولت و مجلس است به دولت و مجلس منتقل کنیم و برای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، از بین بردن گلوگاه‌ها و بسترهای فساد توسط دولت و کمک مجلس در صورت نیاز برای قوانین جدید و در نهایت آنچه مربوط به قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، تبعیض و گره‌گشایی از مجموعه مشکلات است در این سفر به بررسی دقیق آن بپردازیم و با همراهی مسئولین استانی هر آنچه که در استان قابل رفع است رفع کرده و آنچه قابل رفع نیست با همراهی سایر دستگاه‌های مربوط در تهران چاره‌اندیشی کنیم.

کد مطلب 5316735

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    نظرات

    • مختار IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
      0 0
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      حاج اقا مسولین قزوین یکدست شدند همه پیشانی سوخته افتخار ما شهید رجایی و شهید بابایی و... بو و بس
    • مصطفی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
      0 0
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      در مورداراضی زیاران که استان قدس ادعای مالکیت میکنه یه فکر کنن .ادعای بی اساسی که مردم رو رفتار کرده .

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