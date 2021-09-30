مسائل سیاسی نباید به استان قزوین آسیب بزند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح پنج‌شنبه در بدو ورود به استان قزوین در آستان امام‌زاده حسین (ع) اظهار کرد: استان قزوین با پیشینه بسیار بالای تاریخی و مذهبی و با ظرفیت‌های بسیار بالای مادی و معنوی حقیقتاً نیازمند یک نگاه ویژه است.

رئیس قوه قضائیه اذعان کرد: علمای بزرگی که در این خطه بودند در رشته‌های مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه، شعر، ادبیات و زمینه‌های مختلف و همچنین شهدایی نظیر شهید رجایی، شهید بابایی، شهید لشکری و ده‌ها شهید، آزادگان بزرگ مانند حجت الاسلام ابوترابی که نمادی از مقاومت، ایثار ایستادگی است‌.

وی افزود: این استان قطب اقتصادی، صنعتی و کشاورزی است و با بیش‌از ۳ هزار واحد صنعتی و تولیدی و دشت‌های فراوان حاصل‌خیز، مدارس متعدد علمیه، دانشگاه‌های بزرگ، مردم همیشه حاضر در صحنه در مقاطع مختلف نیازمند یک نگاه ویژه است و نباید با وجود این ظرفیت‌های مادی و معنوی در اینجا مشکلاتی وجود داشته باشد.

این مسئول تصریح کرد: ظرفیت‌های خوبی از جمله دانشجو، طلاب، بزرگان در این استان است اما مسائل سیاسی وجود دارد و نباید مسائل سیاسی سبب آسیب استان شود بلکه باید این ظرفیت‌ها به نفع کشور، مردم و نظام ارتقا پیدا کند.

وی بیان کرد: در این سفر مسائلی مورد توجه است که امیدواریم به کمک مسئولین استانی، نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندارها، شهردار، شورای شهر، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و به خصوص آحاد مردم بتوانیم در این چند مسئله مهم قدم‌های بلندتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از گذشته برداریم.

این مسئول ابراز کرد: مسئله آب، محیط زیست و مترفعات، زمین و وقف مناطق استان و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل این شهر هستند که ما امیدواریم به کمک یکدیگر آنچه را که مربوط به دولت و مجلس است به دولت و مجلس منتقل کنیم و برای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، از بین بردن گلوگاه‌ها و بسترهای فساد توسط دولت و کمک مجلس در صورت نیاز برای قوانین جدید و در نهایت آنچه مربوط به قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، تبعیض و گره‌گشایی از مجموعه مشکلات است در این سفر به بررسی دقیق آن بپردازیم و با همراهی مسئولین استانی هر آنچه که در استان قابل رفع است رفع کرده و آنچه قابل رفع نیست با همراهی سایر دستگاه‌های مربوط در تهران چاره‌اندیشی کنیم.