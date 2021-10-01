رئیس هیئت کبدی استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور در گرگان برگزار می‌شود، اظهار کرد: اعضای تیم کبدی خوزستان برای آمادگی بیشتر و هماهنگی با شرایط آب و هوایی، اردوی تدارکاتی خود را در این شهر آغاز کردند.

کمال سعدی آل کثیر با بیان اینکه میانگین سنی تیم کبدی خوزستان ۱۸ سال است، افزود: آخرین اردو تیم در گرگان زیر نظر مازندرانی سرمربی تیم ملی در حال برگزاری است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم استان تا این مرحله از مسابقات گفت: این تیم حاصل اجرای طرح نخبه پروری کبدی جوانان خوزستان است.

رئیس هیئت کبدی استان اظهار کرد: طرح نخبه پروری کبدی خوزستان از چندین ماه قبل استعدادیابی و آموزش و ارتقا فنی مربیان و بازیکنان شروع شده است.

آل کثیر با اشاره به اینکه تیم جوان خوزستان با غلبه بر تمامی حریفان خود و با اقتدار به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور صعود کرده است، گفت: در طول ۱۶ سال تاریخ ورزش کبدی هیچ‌وقت این‌گونه شرایطی برای تیم منتخب کبدی خوزستان فراهم نشده است.

وی از بهترین نفرات مرحله نهایی مسابقات کبدی قهرمانی بزرگ‌سالان کشور به تیم ملی دعوت کرد و خبر داد: بسیار امیدوار هستیم که نفرات چشمگیری از خوزستان شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی را به دست آورند.

رئیس هیئت کبدی استان گفت: پس از مرحله نهایی مسابقات قهرمانی بزرگ‌سالان شاهد برگزاری رقابت‌های رده سنی جوانان خواهیم بود که یک تیم آماده را نیز مهیا حضور در این پیکارها کردیم.

مرحله نهایی مسابقات کبدی قهرمانی بزرگ‌سالان کشور با حضور ۸ تیم از هفدهم مهرماه سال جاری به مدت یک هفته در گرگان برگزار می‌شود.