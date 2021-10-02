۲۱ گمشده در کوه های دیلمان شهرستان سیاهکل پیدا شدند

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش گمشدن تعداد کوهنورد در منطقه بالارود محور سیاهکل به دیلمان، اظهار کرد: بعد از دریافت این گزارش عوامل امدادی جمعیت هلال احمر پایگاه شهید خانی پور و یک تیم از شعبه سیاهکل با یک دستگاه خودروی آمبولانس و خودروی کمک دار به همراه عوامل انتظامی به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده ۲۱ کوهنورد توسط نیروهای امدادی پیدا شدند، گفت: در این حادثه دو نفر نیز مصدوم شده بودند که به صورت سرپایی مداوم شدند.

غلامی با تأکید بر اینکه کوهنوردان باید در هنگام کوهنوردی تجهیزات و امکانات لازم را با خود به همراه داشته باشند، افزود: گروه‌ها کوهنوردی حتماً مسیرهایی را انتخاب کنند که خوب شناسایی شده و همچنین به اخبار هواشناسی نیز در زمان صعود توجه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان تاکید کرد: به دلیل عدم آشنایی گروه‌های کوهنوردی با شرایط جوی مناطق صعب العبور کوهستانی و عدم آشنایی با منطقه، از سفر به مناطق کوهستانی و ارتفاعات اجتناب کنند.

وی ادامه داد: گروه‌های کوهنوردی همچنین ضمن همراه داشتن تجهیزات لازم کوهنوردی حتی المقدور قبل از حرکت، هیئت کوهنوردی و مراکز امدادی را از زمان و منطقه صعود خود مطلع کنند.