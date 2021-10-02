وظیفه اصلی بانک ها، حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است، رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: سوال میکنم آیا از سال ۹۳ تا کنون به مجموعهای از آسیبها رسیدهاید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالشها تهیه کرد؟
حجتالاسلام محسنی اژهای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاهها لازم است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکها میباشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
وی با اشاره به اینکه فساد سرایت میکند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانکها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
وی همچنین تاکید کرد بانکها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
حجتالاسلام محسنی اژهای در خصوص رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها اظهار کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریمها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینهکرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راهحل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات میگیرد اما آن را صرف سرمایهگذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن میکند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینهکرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
محسنی اژه ای تصریح کرد: بانکها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینهکرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را بهموقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
محسنی اژهای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیر پاگذاشتن قانون از هیچکس به ویژه مدیران عالی دستگاهها قابل پذیرش نیست اما گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور میزنند!
رئیس قوه قضائیه: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم اما مدیران بانکها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمیکند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوءاستفادهگر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخشها هم سرایت میکند، اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحتفشار هستند، باید از آنها در برابر این اعمال نفوذها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند، اگر کسی مرتکب لغزش یا سوءاستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود، وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با او مانند مجرم برخورد کرد.
در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دو هفتهای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
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