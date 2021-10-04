شناسایی ۵۵ میلیارد حمله سایبری جستجوی فراگیر در چهار ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بررسیهای مؤسسه امنیتی ای ست نشان میدهد مجرمان سایبری در تلاش هستند با سوءاستفاده از پروتکل آر دی پی که برای دسترسی به رایانهها از راه دور مورد استفاده قرار میگیرد به انواع رایانهها و خدمات کلود شرکتهای تجاری دسترسی یابند.
بر اساس بررسی ای ست تنها در حد فاصل ماههای می تا آگوست سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۵ میلیارد حمله از نوع جستجوی فراگیر بر علیه شبکههای رایانهای اجرا شده است. این رقم در حد فاصل ماههای ژانویه تا آوریل ۲۷ میلیارد حمله بوده و دو برابر شدن آن موجب نگرانی کارشناسان امنیتی شده است.
حمله جستجوی فراگیر حملهای است که در قالب آن هکرها تمامی حالات ممکن را برای یافتن روشی به منظور نفوذ به شبکههای رایانهای امتحان میکنند تا بالاخره یکی از آنها به نتیجه برسد. حمله جستجوی فراگیر معمولاً با محاسبه و آزمایش همه حالتهای ممکن که میتواند یک یک رمز عبور را تشکیل دهند کار میکند. با افزایش طول رمز عبور زمان پیدا کردن آن هم افزایش مییابد.
هکرها با حدس زدن موفق کلمات عبور میتوانند راهی برای نفوذ به شبکههای رایانهای بیابند و حملات پیچیدهتری را طراحی کنند که از جمله آنها میتوان به انتشار باج افزار و بدافزار اشاره کرد. هکرها همچنین پس از نفوذ به شبکههای رایانهای میتوانند تنظیمات آن را دستکاری کنند تا خدمات امنیتی آنها از کار بیفتد و فعالیتهای مخرب سادهتر شود.
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