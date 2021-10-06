آغاز برداشت برنج در سطح ۳۴۰۰ هکتار از اراضی ایلام

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز فصل پاییز و سردی هوا برداشت برنج توسط کشاورزان ایلامی آغاز شده است.

وی افزود: در سال جاری بیش از سه هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان به کشت برنج اختصاص پیدا کرده که پیش بینی می‌شود از این مقدار حدود ۱۷ هزار تن شلتوک برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: بیشترین سطح زیرکشت برنج به شهرستان‌های سیروان و چرداول اختصاص دارد و پیش بینی می‌شود از این مقدار حدود ۱۰ هزار تن برنج سفید تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

اقدسی ادامه داد: در فصل گرم و کم آب امسال کشاورزان وضعیت موجود را به خوبی مدیریت کردند

وی گفت: برداشت این محصول هر ساله از اواخر شهریور تا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی گفت: امسال بیش از ۹۰ درصد از مزارع برنج استان به صورت مکانیزه برداشت می‌شود که این موضوع باعث کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها شده است.