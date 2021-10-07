به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اقدام ناتو در کاهش دفاتر دیپلماتیک روسیه در حوزه کشورهای تحت قلمرو خود را مورد انتقاد قرار داده و گفت که این اقدام امید برای عادی سازی روابط و ادامه مذاکرات میان دو طرف را زیر سوال می‌برد.

بر اساس این گزارش، پسکوف گفت: ناهماهنگی آشکاری در اظهارات نمایندگان ناتو در مورد تمایل آنها برای عادی سازی روابط با کشور ما و اقدامات واقعی آنها وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد که از این دست اقدامات ناتو بوی تلاش برای عادی سازی روابط و ادامه گفتگوهای دوجانبه به مشام نمی‌رسد و افزود: در حقیقت، تمامی این چشم اندازها تقریباً به طور کامل زیر سوال رفته‌اند.

لازم به ذکر است، دبیر بخش امنیتی و دفاعی اسکای نیوز روز چهارشنبه اعلام کرد که ناتو در صدد است تا ۸ دیپلمات روسیه را به اتهام انجام فعالیت‌های مغرضانه اخراج کند.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، با این تصمیم تعداد افراد هیأت نمایندگی روسیه در ناتو به نصف کاهش خواهد یافت.

این افراد قرار است تا پایان ماه جاری میلادی مقر ناتو در شهر بروکسل را تَرک کنند.

به گزارش اسپوتنیک این موضوع تنها یک روز پس از آن مطرح شد که دبیرکل ناتو از کشورهای این سازمان خواسته بود تا با هدف جلوگیری از تشدید جنگ سرد به تعامل با روسیه ادامه دهند.