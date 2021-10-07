شاهچراغ (ع) میزبان عزاداران امام رئوف

به گزارش خبرنگار مهر، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) امروز میزبان عزادارانی شد که امسال نتوانسته بودند که طریق عشق را بپیمایند و خود را به حرم امام رئوف برسانند.

عاشقان امام رضا (ع) امروز در شیراز گردهم آمدند تا شهادت ایشان را به برادر بزرگوار امام هشتم تسلیت بگویند.

هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی پس از عزاداری در حرم شاهچراغ (ع) نماز ظهر را نیز اقامه کردند. مردم شیراز امروز با عزاداری‌هایشان عمق ارادت خود را به اهل بیت (ع) نشان دادند.

محمد علی که در حرم شاهچراغ (ع) حضور یافته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال به خاطر شیوع کرونا و محدودیت‌های موجود؛ امکان حضور در مشهد برایم فراهم نبود اما در شیراز سعی کردیم که عزاداری‌ها را برگزار کنیم.

وی گفت: ما همواره باید نشان دهیم که ارادت ما به اهل بیت (ع) عمیق است و هر زمان نیز بر عمق آن افزوده می‌شود.

فاطمه نیز ازجمله عزادارانی است که در حرم شاهچراغ (ع) حضور یافته و در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: درست است که امسال امکان حضور در مشهد فراهم نبود اما باید عزاداری‌ها را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار کنیم تا نشان دهیم که همواره پیرو مکتب اهل بیت (ع) هستیم.

وی گفت: من هرسال در این ایام خودم را به حرم امام رضا (ع) می‌رساندم اما این بار به خاطر شرایط ویژه کرونا، با حضور در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی (ع) عزاداری‌ها را همراه با دیگر شهروندان برگزار کردیم.

در جای جای استان فارس نیز عزاداری‌ها با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.

در شهرستان لامرد، مهر، کازرون، فیروزآباد و تمام شهرها نیز مردم با برپایی مراسم عزاداری عمق ارادت خود را به امام رئوف نشان دادند.