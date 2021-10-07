سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۳ بیمار جدید در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری شده و ۳۳ بیمار نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳۰ بیمار در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری هستند که ۱۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بوده و هشت نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از فوت دو بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: تاکنون هزار و ۹۷۱ بیمار بر اثر کرونا در استان بوشهر جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد کل مبتلایان را ۸۶ هزار و ۴۲۴ نفر عنوان کرد.
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