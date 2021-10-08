یوسفی و ساروی به نیمه نهایی رسیدند/ شکست مردانی برابر ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مقدماتی سه وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی به پایان رسید که دو ملی پوش ایران به نیمه نهایی رفتند و یک نماینده دیگر برابر حریف ارمنستانی خود شکست خورد.

بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۰ کیلوگرم مهرداد مردانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ رضوان آرنات دارنده مدال برنز اروپا از رومانی را مغلوب کرد. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب گئورگ غریبیان قهرمان اروپا از ارمنستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار در گروه بازنده‌ها را بدست آورد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ آرتور سارگسیان قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر ۱ گئورگی ملیا از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف نیکولوز کاخلاشویلی از ایتالیا می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ داوید اوواسپیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ اسکار مارویک از نروژ را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. حریف وی در این دیدار یاسمانی آکوستا فرناندز دارنده مدال برنز جهان از شیلی است.