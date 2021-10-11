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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۰:۰۹

در پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات عراق؛

امیر عبداللهیان به وزیر خارجه عراق تبریک گفت

امیر عبداللهیان به وزیر خارجه عراق تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام ابراز امیدواری کرده است که با وفاق و همدلی آحاد مردم و نمایندگان منتخب و با تشکیل دولت جدید در عراق، این کشور در مسیر ثبات و شکوفایی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به فواد حسین وزیر امور خارجه عراق برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در این کشور بعنوان نماد جایگاه مردم سالاری در عراق را تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام ابراز امیدواری کرده است که با وفاق و همدلی آحاد مردم و نمایندگان منتخب و با تشکیل دولت جدید در عراق، این کشور در مسیر ثبات و شکوفایی قرار گیرد.

امیر عبداللهیان همچنین با اعلام حمایت کشورمان از ثبات و امنیت عراق، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه روابط فیمابین دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 5325421

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